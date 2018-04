Manchester City vs. Liverpool : se enfrentarán este martes en el Etihad Stadium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League. El cuadro dirigido por Pep Guardiola tiene que hacer la heroica en condición de local ya que en la ida jugada en Anfield fue goleado 3-0. Mohamed Salah fue una pesadilla para el conjunto 'ciudadano' del ex DT del Barcelona. Este partido será transmitido a toda Latinoamérica por la señal internacional de FOX Sports, mientras que en España irá por BeinMax1.

Es más, el pasado fin de semana cayeron frente a su archirrival Manchester United por la Premier League. Los 'Diablos Rojos' remontaron el 2-0 inicial en solo 45 minutos y se llevaron una victoria merecida que sembró las dudas en el campamento 'citizen' y postergó durante al menos una semana su alirón.

Manchester City vs. Liverpool: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. México 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Estados Unidos (Florida) 1:45 p.m. España 8:45 p.m.

"El escenario perfecto es clasificarnos. Aunque recibamos un gol no vamos a rendirnos. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y sé que podemos crear ocasiones y estar acertados de cara a gol. El Liverpool está bien organizado defensivamente y nos es fácil hacerle ocasiones, pero Manchester City lo va a intentar", dijo este Guardiola en la rueda de prensa previa al cotejo.

También, habló de la necesidad que los suyos ganen un título a nivel internacional. "Necesitamos títulos en Europa, aunque es complicado. Para ganar títulos necesitamos empezar con Liverpool y la gente lo entiende", indicó en referencia a la búsqueda de una remontada histórica.



Enfrente está Liverpool, que llega en su mejor momento: asentado en puestos de Champions y creciendo a pasos agigantados. La llamada 'MSF', el trío formado por Mané, Salah y Firmino, es garantía de goles y espectáculo, mientras que la defensa y la portería se han apuntalado con Van Dijk y Karius.

No obstante, el técnico Jürgen Klopp no podrá contar con su capitán, Jordan Henderson, sancionado, ni con los lesionados Joel Matip ni Emre Can, aunque la buena noticia para alemán es la recuperación de Mohamed Salah. El atacante egipcio, una de las revelaciones del curso tras ver portería en 38 ocasiones, se marchó renqueante en la ida, pero ya se recuperó por completo.

Manchester City vs. Liverpool: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson Moraes; Walker, Kompany, Otamendi, Delph; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Sterling, Sané y Agüero.



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Mané, Salah y Firmino.

Fuente (EFE)