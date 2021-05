El encuentro de PSG ante Manchester City es una final adelantada. Dos de los equipos más millonarios se enfrentan para buscar el pase a la final de la Champions League. Y si hablamos de cotizaciones, uno de los jugadores más caros de los parisinos sale a relucir. Neymar es uno de ellos y para él no hay otra opción que conseguir la victoria en su visita a Inglaterra.

La misión no es nada fácil, PSG sabe que enfrentará a uno de los mejores equipos de Europa. Sin embargo, no pierden la fe. A este reto, sale a relucir la figura de Neymar quien no pierde la esperanza de clasificar a pesar de la posible ausencia de Mbappé, su socio en el área.

A través del canal de PSG, el astro brasileño declaró que no le importa las estadísticas que detallan a los equipos como parte de un fracaso en situación similar a los parisinos.

“Tenemos un partido muy difícil contra el Manchester City, pero tenemos que creer, sin importar lo que digan las estadísticas de nuestras opciones de ganar”, dijo el brasileño.

El 10 del PSG afirmó que dará todo lo que hay de él para conseguir el pase a la final. “Todos los parisinos tienen que creer en nosotros y yo el primero. Estoy en la primera línea, soy el primer guerrero en esta batalla. Daré lo mejor y haré todo lo posible para calificar, aún si significa morir en el campo”.

El sueño del PSG de jugar su segunda final de Champions consecutiva (tras perder el pasado 20 de agosto la primera de su historia, en este caso por 0-1 en Lisboa ante el Bayern, al que en la presente edición dejó fuera en cuartos) se complicó mucho para los de Pochettino a raíz de la derrota por 1-2 en el primer encuentro ante el City.

