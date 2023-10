Manchester City vs. RB Leipzig se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 4 de octubre, por la jornada 2 del Grupo G de la Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el Red Bull Arena Leipzig y arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, Movistar, HBO Max y SKY Sports para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas ni un solo detalle de este partidazo por Depor.

RB Leipzig se alista para el encuentro ante Manchester City. (Video: RB Leipzig)

Manchester City vs. RB Leipzig: probables alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Foden, Kovacic, Rodri, Dokú, Julián Álvarez y Haaland.

RB Leipzig: Janis Blaswich; Mohamed Simakan, Lukeba, Raum, Klostermann; Schlager, Xavi Simons, Seiwald, Emil Forsberg; Poulsen y Openda.