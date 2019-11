Por poco y el cuadro ucraniano se pone en ventaja con un blooper del portero Ederson. En la primera mitad del duelo entre Manchester City vs Shakhtar, un balón largo cayó en el campo del equipo inglés y el guardameta brasileño salió de su área con el afán de alejar el peligro. Sin embargo, calculó mal y no logró conectar, lo que puso prácticamente a Mateus Martins solo de cara al arco y totalmente descubierto.

El atacante se perfiló para su pierna más hábil, la izquierda, y definió al primer palo. Pero no contó con la aparición de Fernandinho, que no dejó de correr hacia su arco, se tiró y logró desviar el balón casi sobre la línea y evitar así lo que era el primero seguro del encuentro, que se disputa en el marco de la fecha 5 del Grupo C de la Champions League.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Los ‘Citizens’ están a un paso de meterse entre los mejores 16 de la Liga de Campeones. El cuadro dirigido por Pep Guardiola solo necesita un empate -como mínimo- este martes 26 de noviembre.

Manchester City ha sumado diez puntos en el Grupo C y tiene una ventaja de cinco unidades sobre Shakhtar Donetsk, el rival de esta jornada, y el Dinamo Zagreb de Croacia. Mientras que Atalanta está relegado con un solo punto.

El conjunto inglés afronta la contienda sin Sergio Agüero. El goleador de los ‘ciudadanos’ se lesionó durante el compromiso del fin de semana ante Chelsea y estará de baja durante algunos días.

