Atlético de Madrid eliminó al Manchester United tras superar en el marcador global (2-1) en los octavos de final de la Champions League. Los dirigidos por Diego Simeone se impusieron con un gol de Renan Lodi a los 41′ del partido, consiguiendo la victoria en el Old Trafford. Tras el duelo, el portero de los ‘Diablos Rojos’, David De Gea, declaró para los medios sobre el adiós de su equipo en el certamen continental.

“Estamos muy decepcionados con el resultado. Es difícil poner palabras a cómo nos sentimos en este momento. No hemos hecho lo suficiente en los dos partidos para pasar. Es un día muy decepcionante para nosotros”, mencionó el guardameta para ‘BT Sport’.

Y agregó: “Son un equipo con mucha experiencia. Saben cómo jugar estos partidos. Marcan un gol y entonces son equipo al que hacerle ocasiones es muy complicado. Desde que marcaron sabíamos que iban a poner a todo el equipo delante de Oblak. Son muy defensivos, lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente”.

El internacional español no quiso refugiarse en el árbitro del encuentro, al cual le reclamaron una falta previa al gol de Renan Lodi, por lo que prefirió no hablar de él porque considera que no cambiará nada en el resultado final.

La suerte no está del lado de Cristiano

Tras la eliminación de la UEFA Champions League, el Manchester United no tendrá trofeos por quinto año consecutivo. Asimismo, ‘CR7′ terminará una temporada sin un título del club por primera vez en 16 años, evidenciado una situación poco esperanzadora en la era de Ralf Rangnick.

El último trofeo que levantaron los ‘Diablos Rojos’ fue en la Liga de Campeones de 2016/2017, en la que vencieron al Ajax de Ámsterdam con José Mourinho como entrenador. Desde ese entonces, los del Old Trafford no han tenido novedades en sus palmarés.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.