El partido y el fichaje: lo que se juegan el Manchester United vs. PSG por Joao Félix

Se llama Joao Félix, tiene 19 años, juega de mediocampista y es uno de los jugadores que más miran los grandes equipos de Europa para la próxima temporada. De cara al regreso de la Champions League , dos clubes top que se enfrentan este martes se encuentran a la carga por una de las jóvenes promesas del fútbol de Portugal. En medio del Manchester United vs. PSG , no solo se habla del partido, sino del rumor entre estos grandes por el futbolista.



Joao Félix ha marcado nueve goles en 23 partidos disputados desde que debutara oficialmente con el Benfica. Como volante, la joven promesa tiene mucho fútbol y juego, por lo que es mirado con los ‘scouts’ de la entidad parisina así como de Old Trafford. ¿Para la siguiente temporada? Probablemente, tal como se especula en el mercado de fichajes.



Yéndonos al partido entre ambos equipos, el Manchester United se encuentra obligado a conseguir los tres puntos para ir con ventaja a París por el partido de vuelta de la Champions League, mientras que el PSG tratará de conseguir un buen resultado, dado que parte con desventaja con las ausencias de Edinson Cavani y Neymar para el duelo de ida.



Manchester United vs. PSG se enfrentan este martes por la señal de ESPN para Latinoamérica para un encuentro que esperan todos los hinchas del fútbol. Los ‘Red Devils’ han recobrado fuerza en la liga inglesa y esperan hacerlo frente a los parisinos.