De Di María para el Manchester United: el dardo más doloroso del 'Fideo' en previa de Champions League

Uno de los atractivos del partido de Champions League 2019 entre Manchester United y PSG será ver a Ángel di María frente a su antiguo equipo. Precisamente, a horas del duelo de octavos de final, el argentino se ha referido a lo que fue su paso por Old Trafford.



En la conferencia previa, el crack sudamericano ha dicho que no guarda muy buenos recuerdos del Manchester United ya que no disfrutó de su fútbol en la única temporada que estuvo bajo las órdenes de van Gaal.

"Solo estuve un año. No fue el mejor periodo de mi carrera o no me dejaron pasar mi mejor momento allí. Hubo problemas con el entrenador en ese momento pero, gracias a Dios, pude venir al PSG y volver a ser yo mismo", dijo el 'Fideo.

Manchester United se encuentra obligado a conseguir los tres puntos para ir con ventaja a París por el partido de vuelta de la Champions League, mientras que el PSG tratará de conseguir un buen resultado, dado que parte con desventaja con las ausencias de Edinson Cavani y Neymar para el duelo de ida.