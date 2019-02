La maldición de Alexis Sánchez que espera romper en el Manchester United vs. PSG

Tiene una temporada para el olvido en el Manchester United, ya sea con Mourinho o con Solskjaer. Alexis Sánchez era un jugador antes de llegar a Old Trafford y es otro cuando firmó su contrato millonario (17 millones de euros por temporada) procedente del Arsenal. A poco de jugarse el Manchester United vs. PSG , en Chile hablan de una maldición que esperan que rompa el ex ‘Niño Maravilla’ en los octavos de final de la Champions League.



¿De qué se trata? Bueno, Alexis no marca un gol en la UCL desde hace dos años cuando usaba la camiseta roja y blanca bajo las órdenes de Arsene Wenger. En un partido frente al Bayern Munich, el delantero chileno marcaba su último gol en instancias europeas y espera volver a romper las redes esta noche frente al arco del portero Gianluigi Buffon.



En la edición actual, Alexis Sánchez solo ha estado en dos partidos: derrota frente a la Juventus de Italia y empate frente al Valencia. De ahí, no se ha visto más de uno de los jugadores que más tenían esperanzas los fanáticos de los ‘Red Devils’ en Old Trafford.



Si Pogba ha recuperado el nivel tras la salida de Mourinho, se espera que Alexis haga lo mismo conforme van pasando los siguientes. En Chile se pide su gol, especialmente cuando ya solo quedan algunos meses para una nueva Copa América de Brasil.