Manchester United perdió 2-0 ante PSG: revive las mejores jugadas en Old Trafford por Champions League

Manchester United perdió 2-0 ante PSG en Estadio Old Trafford Movistar por la ida de octavos de final de la Champions League 2019. Los goles en la segunda mitad de Presnel Kimpembe y Kylian Mbappé le dieron al equipo francés -que jugó sin los lesionados Neymar y Edinson Cavani- una clara ventaja de cara a la revancha el 6 de marzo en París.



El United sufrió su primera derrota desde la llegada de Ole Gunnar Solskjaer como DT interino en diciembre, un periodo en el que había ganado 10 de los 11 partidos que jugó a nivel local.



Pogba vio la tarjeta roja por acumulación de amonestaciones a los 89 minutos.



Manchester United vs. PSG: así jugaron

Manchester United: De Gea; Young, Bailly, Lindelof, Shaw; Pogba, Matic, Herrera; Martial, Lingard y Rashford.



PSG: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Dani Alves; Di María, Draxler y Mbappé.

INCIDENCIAS del Manchester United vs. PSG:

Manchester United vs. PSG: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m. - ESPN 2

México 2:00 p.m. - ESPN 2

Argentina: 4:00 p.m. - ESPN 2

Uruguay: 4:00 p.m. - ESPN 2

Colombia: 2:00 p.m. - ESPN 2

Ecuador: 2:00 p.m. - ESPN 2

España 9:00 p.m. - Movistar Liga de Campeones y Orange TV

LA PREVIA

Manchester United vs. PSG: las noticias del partido aquí

Previo al choque entre el Manchester United y PSG , Ángel Di María le envió un tremendo mensaje al cuadro inglés. El también ex volante de la tienda inglesa, apuntó que "no fue el mejor periodo de mi carrera o no me dejaron pasar mi mejor momento allí".

Asimismo, el diario Mirror sostuvo que en la tienda de Old Trafford están interesados por llevarse a uno de los jugadores del PSG , que no estará por la Champions: Adrien Rabiot. El mediocampista ha sido borrado ya que no quiere firmar su renovación.

Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer llegaron a la serie con el papel de los menos favoritos. El mal momento vivido bajo la dirección de José Mourinho complicaba sus posibilidades para clasificar a cuartos; sin embargo, hoy el panorama es distinto.

Manchester ha revalidado su respetada maraca luego de tener un pobre inicio de temporada. Su buena racha es de temer. Liderados por un magnífico Paul Pogba, espera pasar por encima a un adolorido PSG.

"Tenemos que redescubrir la forma de jugar del Manchester United, y no creo que muchos equipos disfruten de sus noches en Old Trafford cuando estamos bien", dijo al sitio web de la UEFA Solskjaer, quien suma 10 victorias y un empate al mando del equipo.



El equipo de Thomas Tutchel es una enfermería. La lesión de Neymar, que hará que sea operado del quinto metatarsiano del pie derecho, lesión que sufrió el año pasado en la previa de Rusa 2018, hará que se pierda el partido en Old Trafford.

Igualmente, Edison Cavani salió golpeado el último sábado ante Bordeaux. El equipo francés informó que el goleador uruguayo sufrió una "lesión en un tendón de la cadera derecha". Quedó de inmediato descartado.

Manchester United vs. PSG chocan por octavos de final de Champions League 2019. Manchester United vs. PSG chocan por octavos de final de Champions League 2019.