Manchester United vs Sevilla EN VIVO por la Champions League en choque de vuelta de los octavos de final del torneo europeo. El encuentro está programado para el martes 13 de marzo desde las 14:45 horas (en Perú) y será transmitido por la señal internacional de Fox Sports.



Manchester United, uno de los más laureados en la historia del fútbol europeo y también uno de los más potentes económicamente y con mayor número de seguidores, espera retornar la buena senda continental después de que en las últimas temporadas su trayectoria haya sido discreta.



Ser campeón la pasada campaña de la Europa League le dio a la formación que entrena el portugués Mourinho la oportunidad de esta en la Champions League, meterse después en octavos por primera vez en los últimos cuatro ejercicios y ahora la de colarse entre ocho mejores del torneo.

Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 2:45 p.m. FOX Sports Colombia 2:45 p.m. FOX Sports Ecuador 2:45 p.m. FOX Sports Argentina 4:45 p.m. FOX Sports Chile 4:45 p.m. FOX Sports California 11:45 a.m. Nueva York 2:45 p.m. España 8:45 p.m.

Para ello, Manchester United deberá rentabilizar con un triunfo como local el empate a cero que firmó en la ida disputada en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, que fue mejor y que se encontró en el meta internacional español David de Gea al protagonista del choque gracias a sus buenas intervenciones.



El equipo hispalense viajó a la ciudad inglesa con la aspiración de romper el maleficio de octavos después de no superarlos las otras tres veces en las que accedió a esta ronda bajo el nuevo formato de torneo, ya que sí lo hizo hace sesenta años cuando la competición se denominaba Copa de Europa. El conjunto Vicenzo Montella da en el transcurrir de la temporada una de cal y otra de arena, pues en La Liga está muy descolgado de la cuarta plaza pero, por contra, también es finalista de la Copa del Rey.



Montella incluyó el domingo en la expedición a 23 futbolistas, todos los de la primera plantilla salvo Jesús Navas y el francés Sébastien Corchia, ambos laterales derechos de baja por lesión.



No viajan además el lateral izquierdo francés Lionel Carole ni el centrocampista brasileño Paulo Herique Ganso, éstos al no estar inscritos para el torneo, mientras que el lateral derecho mexicano Miguel Layún sí embarcó en el avión pese a que tampoco puede jugar al haberlo hecho ya este curso con el Oporto portugués.



Manchester United vs. Sevilla: alineaciones probables



Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, McTominay; Alexis Sánchez, Mata, Rahsford; y Lukaku.



Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez, Correa; y Muriel.