París Saint Germain impuso condiciones sobre Juventus por un ajustado 2-1 en el cierre de fase de grupos de la Champions League. Para dicho duelo en el Allianz Stadium de Turín, el entrenador Christophe Galtier no pudo contar con Neymar, por lo que Carlos Soler fue el elegido para acompañar a Kylian Mbappé y Lionel Messi en el ataque.

El español, de 25 años, jugó 68 minutos, pero no generó mayores problemas en el área defendida por el polaco Wojciech Szczęsny, incluso no pudo realizar ni un solo remate al arco. Ello quedó en evidencia en la transmisión y los medios galos no dudaron en contrastar el juego del equipo cuando el brasileño alinea desde un inicio.

Es un hecho que ambos jugadores son incomparables, pero llamó la atención que así lo haga notar el propio Mbappé, quien habló en zona mixta tras el cotejo. “Soler no está acostumbrado a jugar como titular. Es un jugador distinto a Neymar. De características diferentes. Pero bueno, hicimos lo que pudimos y ganamos el partido”, dijo el goleador ante las cámaras de la prensa.

Los comentarios de ‘Kiki’ se viralizaron en las redes sociales y en cuestión de minutos generaron diversas reacciones en los usuarios, quienes se mostraron en contra de lo dicho por el jugador, teniendo en cuenta que el valenciano es su compañero de trabajo.

Vale recordar que Soler recién llegó en el último mercado de pases a la escuadra de la capital francesa y apenas ha sumado 300 minutos de juego, en los que ha marcado un par de goles, además de repartir unaa asistencia. Necesitará de más tiempo al lado del once titular para acoplarse de la mejor forma posible.





¿Cuándo vuelve a jugar el PSG?

El vigente campeón liguero se ve las caras este fin de semana con el Lorient en condición de visita por la decimocuarta fecha de la Ligue 1. Siete días más tarde recibirá en el Parque de los Príncipes al Auxerre antes del parón por la actividad de selecciones en la Copa del Mundo Qatar 2022.





