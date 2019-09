Rechazó a la Juventus y sueña con ganar la Premier: la historia de Haland, hombre récord de la Champions

Hay veces en las que la realidad supera a la ficción, sino que se lo digan a Erling Haland , quien hizo olvidar por un rato a Ansu Fati –todos hablaban de él a nivel mundial– para hacer historia en la Champions League. Y es que con solo 19 años, el noruego nacido en Inglaterra fue un dolor de cabeza para el Genk de Bélgica anotándole un hat trick en tan solo 45 minutos. Si te lo dicen así piensas que es el sucesor de Lionel Messi.

Precisamente fue al argentino, y también al ucraniano Andriv Shevchenko, que el delantero estrella del Red Bull Salzburg superó como jugador más joven en marcar tres goles en el primer tiempo de un partido de Liga de Campeones. Pero su gesta no es algo que sorprenda, pues el mismo futbolista ya hizo historia hace unos meses durante el mundial sub 20.

El tercer gol de Haland contra el Genk en su debut en Champions League. (Captura y video: YouTube)

Si su debut goleador a nivel europeo te sorprendió, lo que hizo ante Honduras durante la Copa del Mundo de su categoría te parecerá algo irreal. El 30 de mayo del 2019, Haland anotó 9 veces con la selección de su país para vencer 12-0 a los centroamericanos, que parecían no creer lo que estaban viendo. Obviamente que ese partido le bastó para terminar quedándose con la Bota de Oro del torneo que se disputó en Polonia.

Antes de cumplir los 20, el hijo del exjugador del Leeds, Nottingham Forest y Manchester City, Alf-Inge Haland, ya puede decir que está en el ojo de los grandes clubes europeos, aunque él sueñe con algo diferente. Nacido en Leeds en la época en que su padre vestía la camiseta del equipo de dicha ciudad, el nacionalizado noruego tiene un deseo que podríamos relacionar, hoy en día, con Marcelo Bielsa.

Revive los 9 goles de Erling Haland ante Honduras. (DirecTV Sports)

Futuro en la Premier League

Ole Gunnar Solskjaer, su compatriota, ya lo tuvo chequeado cuando vestía la camiseta del Molde; sin embargo, el escudo del Manchester United parece no traerle buenos recuerdos a su familia. Lo que pasa es que en 1997, cuando su padre ya jugaba en las islas británicas, éste tuvo un incidente con Roy Keane. Un cruce entre ambos acabó con ligamento cruzado del irlandés, que se tomó su revancha.

Cuatro años más tarde, en un ‘Derbi de Manchester’, Keane se tomó su venganza personal y lesionó de gravedad al Alf-Inge. Lo peor fue que cuando el exdelantero de los ‘red devils’ publicó su biografia titulada ‘The second half’ no dudó en mencionar ese acontecimiento. “Hay cosas que lamento en mi vida y esa no es una de ellas”, escribió.

La dura entrada de Roy Keane que acabó con la carrera de Haland. (YouTube)

Por eso Erling no transpira pensando en el ‘Teatro de los Sueños’, pero si soñando con Elland Road, campo del Leeds United. Aunque ahora mismo juegan en la Championship y él ya hace historia en la Champions League, Haland no tuvo problemas en pensar en grande públicamente. “Mi sueño es ganar la Premier League con el Leeds y convertirme en mejor futbolista de lo que fue mi padre”, contó a ‘Aftenposten’, periódico noruego.

Aunque las probabilidades sean muy bajas, nadie puede decirle que es imposible. Si el Leicester lo consiguió cuando nadie pagaba ni un dólar por ellos, por qué no podría hacerlo un club histórico que, antes que nada, tiene que ascender de la mano del ‘Loco’. Si logran lo segundo seguro que estarán más cerca de convertir en realidad lo primero.

Leicester sorprendió a todos al salir campeón del fútbol inglés. Jugó 38 partidos, diez menos que en Perú. (AFP) Leicester fue campeón de la Premier League en la temporada 2015/16. (AFP)

Rechazó a la Juventus

Mide 1.90 metros, pero tiene una técnica que sorprende hasta a sus compañeros, aunque al principio no era así. Cuando empezó en el Molde de su país, los jugadores del equipo no le tenían tanta fe hasta que lo vieron desarrollarse, tanto en la cancha como físicamente (creció hasta 11 centimetros en un año). Todo eso al final terminó de convertirlo en una joya que enamoraba a cualquier potencia mundial.

Pero fue Mino Raiola, el representante de Zlatan Ibrahimovic entre otros, quien lo convenció para unirlo a su equipo. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre: ya no sería Håland, sino Haaland ¿La razón? Convertirlo en un producto más internacional y estar un paso adelante del resto. Cosas extradeportivas, pero que seguro afectan al marketing del fútbol.

Mino Raiola brindó opiniones sobre Josep Guardiola, entrenador del Manchester United. (Getty Images) Mino Raiola brindó opiniones sobre Josep Guardiola, entrenador del Manchester United. (Getty Images)

Y tras destaparse en el 2018 en la Primera División de su país, fue nada más y nada menos que la Juventus quien ofertó por él; sin embargo, él prefirió rechazarlos. Tras anotar 12 goles en 25 partidos, el ’9’ confesó que sentía que “era muy temprano para llegar a un club como el italiano”. Red Bull Salzburg entraba mejor en sus intereses y fue así como terminó llegando a Austria, país donde también empezó a forjarse uno de los mejores futbolistas del mundo actualmente como lo es Sadio Mané.

La decisión parece que no fue errónea. En esta temporada, Haland ya ha anotado cuatro hat tricks en nueve partidos, números que destacan la potencialidad de un delantero que, más temprano que tarde, estará compitiendo para ser el mejor delantero centro del mundo. En Noruega se frotan las manos.

