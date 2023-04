Milan vs. Napoli se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN 2, Star Plus y FOX Sports por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2022-23. El choque está programado para este miércoles 12 de abril desde las 2:00 p.m. y se realizará en el estadio Giuseppe Meazza (Milano). En Depor podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las estadísticas. ¡Atento!

Milan y Nápoles se medirán este miércoles por vez primera en Liga de Campeones, para encarrilar el pase a semifinales en lo que será un duelo entre el pasado histórico de un séptuple campeón de la máxima competición continental, y el prometedor futuro napolitano, que debuta en esta ronda con la seguridad de ser una de las mayores revelaciones.

Un choque que, al ser entre dos equipos italianos, iguala sobremanera la batalla. Se conocen del campeonato doméstico y la sorpresa que podría dar el Nápoles queda opacada ante un Milan que llega a la contienda con el aliciente del encuentro más reciente entre ambos, un 0-4 a favor de los ‘rossoneri’ que desestabilizó los cimientos de los partenopeos al tiempo que relanzó la confianza milanista.

Milan vs. Napoli: horarios del partido

México: 1:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Pero pese a la dolorosa derrota encajada en el Diego Armando Maradona, el Nápoles sigue siendo el líder absoluto de una Serie A que ha gobernado desde el inicio y que solo espera a la matemática para viajar a la ciudad sureña, en lo que será el tercer ‘Scudetto’ de los ‘azzurri’.

Sin embargo, además del posible vértigo que pueda dar debutar en cuartos, el Nápoles de Luciano Spalletti llega algo mermado al duelo. Y es que las dudas se centran en la ofensiva, con el nigeriano Victor Osimhen y el italiano Giacomo Raspadori entre algodones; y con el argentino Giovanni Simeone descartado definitivamente por una lesión en su bíceps femoral derecho.

El resto de jugadores está disponible, aunque cabe destacar que el surcoreano Kim Min-Jae, líder del centro de la zaga, está apercibido y en caso de ver amarilla no jugaría la vuelta decisiva en el Maradona.

La condición de la delantera podría hacer variar el esquema habitual del técnico italiano, colocando al georgiano Khvicha Kvaratskhelia como referente, algo que sin duda deja sin el colmillo afilado que aporta el ariete nigeriano, capaz de desatascar los partidos más cerrados.

Algo que seguro les serviría ante un Milan cuya baza principal será la construcción del partido a través de la solidez defensiva, esa que le llevó la pasada temporada a lo más alto de Italia y que en esta solo ha sacado a relucir en Liga de Campeones, en partidos importantes como en los octavos ante el Tottenham.

A la victoria ante el Nápoles, le siguió un empate sin goles ante el modesto Empoli que volvió a destapar una pobre versión del conjunto que dirige el italiano Stefano Pioli.

Milan vs. Napoli: canales de transmisión

Perú: ESPN 2 / Star Plus

Colombia: ESPN 2 / Star Plus

Ecuador: ESPN 2 / Star Plus

Argentina: ESPN 2 / Star Plus / FOX Sports

Chile: ESPN 2 / Star Plus

Brasil: ESPN 2 / Star Plus

ESPN 2 / Star Plus México: HBO Max / Paramount

Pero la vuelta a la ‘Champions’ once años después de la última vez y volver a escuchar el himno en un Giuseppe Meazza ilusionado con volver a sentirse grande será motivación suficiente para un Milan que volverá a la defensa de cuatro, con el francés Theo Hernández como lateral profundo, acompañando al luso Rafael Leao en ataque, la pieza más peligrosa en la ofensiva milanista.

En el centro del campo, el italiano Sandro Tonali y el argelino Ismael Bennacer serán los encargados de frenar el tridente del Nápoles, formado por el eslovaco Stanislav Lobotka, el polaco Piotr Zielinski y el camerunés Zambo Anguissa.

Arriba, acompañando a Leao, estarán seguro el español Brahim Díaz, asentado en el once titular y asumiendo galones para tirar del carro en los momentos complicados, y el francés Olivier Giroud como nueve puro. El sueco Ibrahimovic no fue inscrito en la lista para la Liga de Campeones, por lo que no podrá tener minutos.

La ‘Champions’, después de varios años alejada, volverá a centrar los focos en Italia con unas semifinales en juego entre un Milan y un Nápoles que han llevado caminos casi antagónicos durante la temporada, pero que se miden en una batalla de igual a igual en la que todo está abierto.

Milan vs. Napoli: posibles alineaciones

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo; Bennacer, Tonali; Leao, Krunic, Brahim; Giroud.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Lozano, Kvaratskhelia y Politano o Elmas.

Milan vs. Napoli: ¿dónde jugará?

