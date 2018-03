La decepción es evidente en Manchester United. No solo en los jugadores, cuyo sueño de avanzar más en la Champions League , se desvaneció tras la eliminación a manos del Sevilla. También lo sufrió el entrenador José Mourinho , a quien no le gustó que un periodista le consulte si calificaría de "fracaso" la presente temporada.

Con un claro gesto de incomodidad, José Mourinho le replicó al periodista "si le interesa eso en España" a lo que el reportero respondió que "sí". Sin ánimos de atenderlo, el portugués sentenció con un "no me parece", demostrando no estar con disposición de atender a su interrogante.

Por otro lado, el técnico del Manchester United, José Mourinho, admitió este martes estar desilusionado tras ser eliminado en octavos de final de la Champions League por el Sevilla, del que aseguró que "lo ha hecho bien".



"Lo han hecho bien, lo saludo", dijo 'Mou' a la televisión Mega, tras perder 2-1 con el Sevilla en la vuelta de octavos de la Champions League.



"Desilusión sí, pero es fútbol, sabía que un resultado 0-0 (en la ida) y con un equipo como el Sevilla, seguramente venía aquí a hacer lo que han hecho y les ha salido bien", dijo el técnico de los 'Diablos Rojos'.



"Han tenido una postura más de control, han intentado tener el balón, y lo han tenido en momentos importantes del partido", explicó.