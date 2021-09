Nacho Fernández fue el futbolista escogido para declarar en la previa del duelo de Champions ante Sheriff Tiraspol. El canterano está teniendo grandes actuaciones en la presente temporada y cuenta con la confianza del entrenador. Debido a esto, el jugador señaló que se encuentra satisfecho tanto de su rendimiento como la de su equipo en este inicio de campaña, mencionando que “no podemos estar mejor”. Eso sí, el defensa aclaró que aún hay “aspectos por pulir”.

El español aseguró que el duelo de este martes será complicado y que los de Ancelotti deberán tener cuidado con el Sheriff: “Es un equipo preparado para competir en la Champions, ganó al Shakhtar, que a nosotros nos puso en muchas dificultades y nos ganó la temporada pasada, y estarán, muy motivados. Pero nosotros también, vuelve la Champions al Bernabéu después de muchos meses y es un partido muy importante para la clasificación. Nuestro objetivo es ganar, además el equipo ha dado la cara y tiene mucha fe”.

Asimismo, el futbolista decidió no darle mucha importantes al favoritismo que tiene el Real Madrid en la competición. “El tema de los favoritos tanto a mí como al grupo creo que nos da igual. Tenemos la misma presión lo seamos o no. Nadie descarta que el Real Madrid estará peleando hasta el final”, aseguró.

Por otro lado, Nacho elogió el trabajo de Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta que lleva poco tiempo al mando del banquillo desde su regreso al Santiago Bernabéu: “El mister nos conocía bien, ya nos tuvo en su anterior época a varios jugadores, ha conseguido que un equipo joven haga más grande la piña. Es un equipo dinámico y que marca muchos goles, No podemos estar mejor”.

Del mismo modo, el defensor también recalcó que aún existen puntos por mejorar en el equipo: “Hemos encajado demasiados goles, pero aun así, estamos bien, hay que seguir puliendo cosas, seguro que iremos mejorando a medida que pasen los partidos”.

Por último, habló sobre el último partido del fin de semana y la polémica que tuvo con Albiol. “Creo que es un penalti claro, Albiol llega tarde y yo toco justo antes el balón. Sí se me hizo extraño que el VAR no tardara ni cinco segundos, es fútbol. Tenemos buenos árbitros en la Liga y es difícil arbitrar partidos a este nivel”, aclaró.

A modo personal, Nacho señaló que ser uno de los capitanes del cuadro blanco “no me ha cambiado mucho, siempre me he sentido importante, conozco los valores, siempre he tratado bien a los más jóvenes y sí puedo tener una mayor responsabilidad. Estoy muy contento, bien y con confianza, y a seguir peleando con muchas cosas bonitas por vivir”. Además, mencionó que solo se ha perdido un duelo con Ancelotti “y por unas molestias en el pubis”, pero no quiere considerarse como titular porque ha jugado en varias posiciones donde habían bajas por lesión.





