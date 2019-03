La sanción que le puede caer a Neymar por su reclamo a los árbitros en la Champions League

Se encuentra lesionado, fuera de la Champions League , pero… ¡todo puede ser peor para él! Neymar , pese a que no estaba en el campo de juego, puede ser sancionado por la UEFA por su airado reclamo en las redes sociales, a causa de la eliminación de los parisinos en los octavos de final de la Champions League. ‘Ney’ puede ser visto por parte de la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA. ¿El castigo? Quedarse fuera de los partidos de la Champions, de cara la próxima temporada. Vamos con el caso vivido del delantero brasileño.



El brasileño Neymar vivió en la banda la eliminación del PSG en octavos de final de la Champions League ante el Manchester United y a través de Instragram, se quejó del arbitraje en el Parque de los Príncipes.



Lesionado, el jugador más caro de la historia, que asistió en la grada al partido bajó en el tramo final a la banda, donde se encontraba cuando el colegiado, ayudado por el VAR, señaló un penalti de Kimpembe en el tiempo de descuento que, marcado por Raishford, supuso la eliminación de los franceses.



Tras el duelo, a través de las redes sociales, calificó de "vergüenza" la decisión arbitral y dijo que no se puede pitar penalti en esa jugada.



"Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner manos de espaldas?. El penalti no existe", escribió en Instagram.



La reunión para la posible sanción de Neymar tendrá lugar el 28 de marzo y ya hay un precedente de sanción por comentarios en redes sociales: el de Dejan Lovren, sancionado un partido tras los insultos sobre Ramos tras el Croacia-España de la Nations League.



► Confirmado: este técnico le dijo "no" al Real Madrid para dirigir en reemplazo de Solari



► ¿Se repetirá la pesadilla? El último 11 del Real Madrid que no clasificó a Champions [FOTOS]



► Va con todo: oferta de 170 millones del Real Madrid para llevarse dos figuras de la Premier



► "Es momento de analizar": Nacho reflexionó por la eliminación del Real Madrid en Champions [FOTO]