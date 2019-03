Neymar lo calificó de "vergüenza": la respuesta de la UEFA tras la polémica eliminación de PSG en Champions

De manera inusual, la UEFA trató este viernes los detalles de las diferentes acciones que provocaron polémicas esta semana en Champions League , entre ellas el penal decisivo señalado contra el PSG , añadiendo fotos que apoyan las decisiones arbitrales, tomadas con o sin la ayuda del Asistente de Vídeo (VAR).



Sobre la mano en el área del defensa parisino Presnel Kimpembe y el penal señalado para el Manchester United en el tiempo adicional (victoria 3-1 y clasificación inglesa) el miércoles, la UEFA señaló que el árbitro no había "claramente detectado" la mano en tiempo real y fue convencido tras ver varios planos y repeticiones.



"El brazo del defensa no está pegado al cuerpo" lo que hace "más grande la superficie de su cuerpo" e impide al balón continuar su trayectoria "en dirección a la portería".



El árbitro estimó que "la distancia recorrida por el balón (tras el golpeo de Diogo Dalot) antes de tocar a Kimpembe no fue corto", por lo que el jugador podría haber evitado su falta "debido a que el impacto no era inesperado".



La estrella del PSG Neymar, lesionado y que siguió el partido desde la grada, reaccionó con virulencia a la decisión : "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tipos que no saben nada de fútbol para ver un tiro en cámara lenta por televisión".



