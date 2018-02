Preguntado sobre el pase de Neymar al Real Madrid , Thiago Silva ha sido enfático sobre los rumores que se comentan en toda Europa. El defensa y compatriota de ‘Ney’ no ha conversado con él sobre un cambio de destino en su carrera. Es más, no lo cree y espera que no sea así. En medio del partido de la Champions League , el capitán del PSG pide concentración a sus jugadores y no hablar de un ‘rumor’ que ha incomodado a todo el vestuario, especialmente por lo que se juega desde el 14 de febrero.



El periodista Joao Henrique, que vive en París y escribe para el medio brasileño Universo Online, dijo a Reuters que Neymar podría estar interesado en fichar por el Madrid en un momento dado, pero no lo ve dejando el PSG en el corto plazo.



"A Neymar le decepcionó su llegada a París. Rápidamente se dio cuenta de que el club no era comparable con grandes equipos como el Barça y que el nivel de la liga francesa era peor que la española. Y luego vino el problema con Cavani, que sigue retumbando", declaró.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

"Pero ahora está viendo la calidad del PSG y ya no hay más disputas relacionadas con los egos. No diría que no al Madrid por haber jugado en el Barcelona, admira su grandeza y le estimula ser el heredero de Ronaldo, pero a corto plazo su plan es ganar la Liga de Campeones y el Balón de Oro con el PSG", añadió.



Neymar marcó el sábado el gol de la victoria 1-0 ante el Toulouse y después del partido el defensor Thiago Silva insistió que su compatriota está contento en Francia.



"No sé, no puedo hablar por él, pero espero que Neymar se quede con nosotros. Creo que está muy feliz con nosotros, tiene un lugar muy importante en el vestuario", declaró.