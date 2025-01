¿Cómo quedaron las llaves? Luego de un emocionante cierre de la Fase de liga, donde solo ocho clubes lograron clasificar a los octavos de final de la Champions League y otros deiciseis quedaron a la espera de definir su suerte en los ‘Play-offs’, finalmente se conocieron los cruces de la primera ronda eliminatoria de la Liga de Campeones, que tendrá como plato fuerte el partido entre el Real Madrid vs. Manchester City, quienes se medirán en el mes de febrero en busca de un boleto a la siguiente etapa. Sin duda, un partido no apto para cardíacos, teniendo en cuenta cómo es que llegaron ambas escuadras a este momento.

El Manchester City, un coloso en horas bajas, buscará ante el Real Madrid, defensor del título de la Champions, resarcirse de su mala temporada, que ha puesto en el ojo del huracán a Pep Guardiola, quien aún busca sortear la baja del español Rodri, que ha roto los esquemas de un equipo lejos de su mejor nivel hasta ahora.

El propio Guardiola reconoció tras la agónica victoria del pasado miércoles ante el Brujas que jugar contra el Real Madrid sería “verdaderamente duro”, pero que cuenta con la ventaja del calendario para intentar reanimar a un conjunto que ha mostrado en estos primeros meses de competición su peor cara en años.

Como no podía ser de otra forma, este encuentro promete ser todo un clásico que pondrá a prueba a dos gigantes del fútbol europeo después de un inicio de temporada bastante cuestionado. Asimismo, el duelo puede servirle a ambos como una vía de escape a las críticas por el bajo nivel mostrado hasta el momento.

Cruces de ‘Play-offs’ de la Champions

Cruces, llaves y partidos confirmados de los 'Play-offs' de la Champions League (Foto: @ChampionsLeague).

Sobre el resto de partidos de ‘Play-offs’

El sorteo en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza), evitó, a diferencia del Manchester City vs. Real Madrid, otros duelos fratricidas que podían darse, como un posible Juventus vs. AC Milan, un Feyenoord vs. PSG o un PSG vs. Mónaco. En cambio, nos dio un Juventus vs. PSV, un Brest vs. PSG y un Feyenoord vs. AC Milan.

Así, el PSG de Luis Enrique, que tampoco tuvo una Fase de liga brillante y que tuvo que esperar hasta su victoria en Stuttgart para evitar la eliminación, se medirá a otro francés, el Brest, que por momentos fue una de las revelaciones del torneo y que ha ido de más a menos, en tanto que el Mónaco se medirá al Benfica.

En esta misma línea, como bien mencionamos al inicio, habrá un doble duelo ítalo-neerlandés con las eliminatorias Juventus-PSV Eindhoven y Feyenoord-AC Milan, en los que los conjuntos de la Serie A no pueden confiarse por la pujanza que han mostrado los equipos de la Eredivisie, capaces de ganar a cualquiera.

Por su parte, el Borussia Dortmund, vigente subcampeón, no pudo acceder directamente a los octavos de final, y se jugará su continuidad ante el Brujas belga, mientras que el Atalanta, que también rozó el pase directo, será el rival del Sporting Lisboa en unos ‘Play-offs’ programados para el 11/12 y 18/19 de febrero.

