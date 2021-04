Kylian Mbappé fue determinante otra vez en una cita grande a nivel europeo. El delantero marcó un doblete en el 2-3 de PSG en la casa de Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Tras el pitazo final, la figura del partido analizó el trabajo realizado por el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino.

“Es una gran actuación colectiva, aproveché el trabajo de todos. Sufrimos, pero sufrimos como equipo, no deberíamos avergonzarnos de nuestra actuación. Fuimos sólidos y pudimos hacerles daño en nuestros tiempos fuertes. Atacaremos la vuelta con la misma determinación”, declaró el atacante.

Enseguida, Mbappé manifestó que los retos frente a rivales complicados son los que más espera. “Como dije en Barcelona, me gustan este tipo de partidos. No siempre me ha sonreído, pero no estoy aquí para esconderme, me gusta jugar este tipo de juegos y ser decisivo”, agregó el campeón del mundo.

Luego, Kylian comentó brevemente cuáles fueron las claves que solicitó Pochettino. “El entrenador quería que, junto con Neymar, cerráramos las líneas de pase a Kimmich, también que aprovechara la profundidad para estirar el bloqueo del Bayern y hacer que corran porque no les gusta. Funcionó bien hoy”, explicó.

Antes de pensar en la revancha, el delantero quiere recuperar terreno en la Ligue 1. Después del compromiso en el torneo local, ‘Les Parisiens’ se concentrará nuevamente en los germanos. Aunque, desde ahora, ya saben que están obligados a salir al ataque, pues juegan en el Parque de los Príncipes.

“¿La revancha? Para empezar, tenemos que jugar bien en Estrasburgo este fin de semana, y luego tendremos que atacar con confianza, aunque siga siendo un gran equipo enfrente. Es la Champions League, solo hay grandes equipos”, cerró Mbappé en una entrevista brindada al medio RMC.





