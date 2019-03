PSG - Manchester United VER EN VIVO: Horarios y cómo seguir duelo partido por la Champions League

PSG - Manchester United VER EN VIVO: por la Champions League | PSG es claro favorito en su llave de los octavos de final frente al Manchester United tras vencer 2-0 en la ida en Old Trafford. Ambos equipos se han citado este miércoles 6 de marzo para la vuelta en Paris desde las 15:00 horas (Perú y Colombia). Para ver fútbol en vivo, se puede elegir distintas opciones. Desde apps móviles, canales de TV (ver parrilla, según país de procedencia) y páginas webs como DEPOR, que cubrirán todas las incidencias del cotejo para sus lectores digitales.

Por la vuelta de los octavos de final de la Champions League , el duelo PSG - Manchester United es el de mayor importancia en la jornada del miércoles en el torneo de clubes de la UEFA. El PSG , sin Neymar pero con Mbappé, es favorito en las apuestas, aunque el Manchester United espera dar el golpe de sorpresa.

PSG pasa un buen momento con 8 triunfos consecutivos en todas las competiciones en las que juega, siendo el último el 2-1 sobre el Caen por la Ligue 1 de Francia. Por su lado, el Manchester United no ha caído desde la ida de los octavos de final de la Champions League ante los parisinos sumando 3 triunfos y 1 empate.

Sin jugar los cuartos de final de la Champions League en las dos últimas temporadas, el PSG cuenta con corregir esta anomalía frente al Manchester United. Sin embargo, hay que mencionar que el equipo que alineará Ole Gunnar Solskjaer no estará realmente al nivel de los onces del Real Madrid y del Barcelona, equipos que eliminaron a los parisinos a estas alturas de la competición en las dos campañas pasadas.

Las perlas Tahith Chong, James Garner, Angel Gomes, Mason Greenwood y Brandon Williams, así como otros conocidos como Marcus Rashford, el brasileño Andreas Pereira y Scott McTominay, viajarán a París. El técnico del Manchester United , Ole Gunnar Solskjaer, se enfrenta a una impresionante plaga de lesiones. El ecuatoriano Antonio Valencia, los españoles Juan Mata y Ander Herrera, Phil Jones, Matteo Darmian y Nemanja Matic no están en la lista de la Champions League. En el ataque el chileno Alexis Sánchez, Jesse Lingard y Anthony Martial no serán de la partida, como tampoco Paul Pogba, suspendido.

El entrenador del PSG , Thomas Tuchel, podrá contar desde las gradas con el apoyo de su estrella Neymar, esperado en el Parque de los Príncipes tras una decena de días de rehabilitación en Brasil. Y sobre todo con Kylian Mbappé en el campo. El campeón del mundo francés, autor de seis goles en los últimos cinco partidos desde el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League , y el argentino Ángel Di María, otro jugador en forma, han conseguido hacer olvidar las ausencias de 'Ney' y del uruguayo Edinson Cavani.

DEPOR se encargará de llevarle a todos sus lectores las jugadas, goles y estadísticas del PSG - Manchester United EN VIVO y EN DIRECTO. El minuto a minuto lo puedes seguir en esta plataforma web.

PSG - Manchester United: Últimos partidos de PSG

17/02/19 LI1 Saint-Étienne 0 - 1 PSG

20/02/19 LI1 PSG 5 - 1 Montpellier

23/02/19 LI1 PSG 3 - 0 Nimes

26/02/19 CDF PSG 3 - 0 Dijon FCO

02/03/19 LI1 Caen 1 - 2 PSG

PSG - Manchester United: Últimos partidos de Manchester United

12/02/19 ULD Manchester United 0 - 2 PSG

18/02/19 COF Chelsea 0 - 2 Manchester United

24/02/19 PRL Manchester United 0 - 0 Liverpool

27/02/19 PRL Crystal Palace 1 - 3 Manchester United

02/03/19 PRL Manchester United 3 - 2 Southampton

PSG - Manchester United: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por la Champions League 2018-2019?

Argentina FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo

Canadá DAZN

Chile FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile

China CCTV-5, PPTV Sport China

Colombia Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Ecuador FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania Sky Go, Sky Sport 2/HD, SRF zwei

Italia SKY Go Italia, Sky Calcio 3, RSI La 2, Sky Sport Football

Japón DAZN

México FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Panamá FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú FOX Play Sur, Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia

Reino Unido BBC Radio 5 Live, BT Sport Live, BT Sport 4K UHD, BT Sport 2

Estados Unidos UniMás, Univision NOW, Univision Deportes, TNT USA, Univision Deportes En Vivo, Watch TNT, B/R Live

Uruguay Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte



PSG - Manchester United: ¿A qué hora es el partido?

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

España: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Francia: 21:00 horas

Japón: 05:0 horas (jueves 7 de marzo)

PSG - Manchester United: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por la Champions League 2018-2019

PSG: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Verratti, Marquinhos; Draxler, Mbappé, Di María.

Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred, Pereira; Dalot, Rashford, Lukaku.