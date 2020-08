En la previa del partido de los cuartos de final de la Champions League entre PSG y Atalanta, prensa francesa ha revelado el altercado que Keylor Navas y Leonardo, director deportivo de la institución parisina, tuvieron en febrero a pasado a raíz de las críticas del directivo a varios jugadores del vestuario.

Según información de ‘L’Equipe’. el portero del PSG aplacó con firmeza y liderazgo las críticas que el directivo brasileño hizo luego de las fiestas de cumpleaños Cavani, Di Maria e Icardi en febrero último. Las mismas ocurrieron justo después de perder ante el Dortmund por la Champions.

Ambas partes discutieron airadamente puertas adentro. El exportero del Real Madrid le explicó a Leonardo que las críticas no le hacían bien al equipo y que no era bueno para nadie mezclar lo deportivo con lo extradeportivo. Pese a que el tono fue elevado, la situación no fue a más.

El gesto de Keylor Navas en nombre del vestuario fue bien visto por sus compañeros. Desde ese momento, el internacional con Costa Rica empezó a convertirse en un peso pesado del vestuario como Thiago Silva, Marquinhos o Neymar.

Navas llegó al PSG desde Real Madrid. (AFP)

Se viene un partidazo

El París Saint-Germain, a tres partidos de una primera corona europea, inicia su ‘final a 8’ contra Atalanta el miércoles en Lisboa, con ganas de festejar con victoria su cincuenta aniversario pese a varias ausencias sensibles.

Tras la maldición de octavos, ¿se sobrepondrá el PSG a la falta de ritmo y sus lesiones? De Marco Verratti, baja, hasta Kylian Mbappé, que espera estar en el banquillo, pasando por el técnico, Thomas Tuchel, que estará en el banquillo con muletas.

Clasificarse sin sus mejores armas, cinco meses después del sube y baja emocional contra el Borussia Dortmund y del parón de las competiciones por el coronavirus, es el gran desafío que espera a Neymar y sus compañeros en el Estadio de la Luz, 50 años después de la creación oficial del PSG el 12 de agosto de 1970.





