PSG vs. Atlético Madrid se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2024-25. El partido, que se disputará en el Parque de los Príncipes de París, está programado para el miércoles 6 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana y colombiana, 5:00 p.m. de Argentina y 9:00 p.m. en España) y será transmitido por la señal de ESPN para toda América Latina, así como también por Disney Plus vía streaming. Además, se podrá ver por TNT Sports en México y Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

PSG está preparado para enfrentar a Atlético Madrid por la Champions. (Video: PSG)