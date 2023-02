París Saint-Germain y Bayern Múnich protagonizarán uno de los encuentros más importantes de los octavos de final de la UEFA Champions League. En el duelo de ida, los parisinos tendrán el apoyo de su hinchada en el Parque de los Príncipes, pero deberán sacar un resultado positivo ante un complicado conjunto bávaro, que buscará aprovecharse de la delicada situación futbolística del equipo de Galtier. Y es que, pese a que Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron convocados para esta cita, su titularidad no está confirmada. Incluso, el técnico de la escuadra francesa, Christopher Galtier, se animó a dar detalles de la recuperación del atacante galo.

“El martes le preguntaremos cómo se siente, cómo puede proyectarse en el partido. Y también hablaremos con el cuerpo médico. Kylian ha hecho un gran trabajo para hacer todo lo posible por estar. Pero no es seguro que pueda estar. Si finalmente le inscribimos, será para jugar. No sé cuanto tiempo, pero no estará de adorno”, señaló el estratega.

Del mismo modo, Christophe Galtier reconoció que tomó por sorpresa que Mbappé regresar este domingo a los entrenamiento, después de que el cuerpo médico del club le diagnosticó tres semanas de recuperación por la lesión que sufrió el pasado 1 de febrero.

Eso sí, a pesar de los problemas que atraviesa el equipo (dos derrotas consecutivas), el estratega francés considero que la eliminatorias de octavos de final contra el Bayern Múnich están “al 50%”.

“Si analizamos todos los resultados y las estadísticas, podemos pensar que son ellos los favoritos, pero es un partido de Liga de Campeones y mis jugadores tienen experiencia para afrontar este tipo de duelos”, señaló el estratega.

En PSG dan por hecho el regreso de Messi

Lionel Messi, tras perderse el duelo ante Mónaco, estará preparado para recibir al Bayern Múnich en el Parque los Príncipes. El astro rosarino tenía una sobrecarga en los isquiotibiales luego del cotejo ante Marsella, por la Copa de Francia, motivo por el que no estuvo en la derrota ante los ‘Rojiblancos’.

Sin embargo, ‘Lio’ se preparó también llegar al encuentro de ida de octavos de final y estará en el Parque de los Príncipes al igual que Marco Verratti. Panorama distinto es el que viven Mukiele y Renato Sanches, quienes serán bajas. Así, Christophe Galtier tendría a su ‘MNM’ lista en la vuelta de la Champions League.





