Kylian Mbappé no estuvo desde el inicio en el duelo entre PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, el atacante francés ingresó a los 57′ y no tardó en demostrar su grandes cualidades futbolísticas. Y es que, a los 82′, ‘Kiki’ anotó el gol del empate para la escuadra parisina, pero su anotación fue anulada por el VAR.

La acción se dio sobre el final del partido tras un contraataque del equipo de Christophe Galtier. Neymar, uno de los más destacados del conjunto local, filtró un pase para Nuno Mendes que, con mucha velocidad, superó a su marca y mandó al esférico al corazón del área rival, donde se encontraba el ‘7′ de los parisinos.

Rápidamente, Mbappé conectó un potente remate con pierna izquierda, el cual concluyó con el empate. No obstante, segundos después, la jugada quedó anulada, luego de que el VAR llamó al juez principal para anunciarle que, en la acción previa, el lateral portugués se encontraba en fuera de juego.

PSG vs. Bayern: lo que se viene

Después de este partido de Champions, PSG se enfocará nuevamente en la Ligue 1. El cuadro parisino enfrentará al Lille por la fecha 24. El partido está programado para jugarse el domingo 19 de febrero desde las 7:00 a.m. (hora peruana). Cinco días después, el 26 de febrero, se viene un duelo clave por la liga ante el Marsella.

Bayern Munich, por su parte, se medirá ante el Borussia M’gladbach por la fecha 21 de la Bundesliga. El partido está programado para jugarse el sábado 18 de febrero desde las 9:30 a.m. (hora peruana). Luego enfrentará a Unión Berlín y Stuttgart por la liga alemana.

Cabe destacar que el partido de vuelta entre Bayern y PSG se jugará el miércoles 8 de marzo. Al igual que el duelo de ida, este arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana). Eso sí, en este encuentro será el ‘Gigante de Baviera’ quien ejecerá de local en el Allianz Arena.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.