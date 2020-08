Kylian Mbappé, estrella del PSG, aseguró estar muy tranquilo antes de la final de la Champions que disputará con PSG ante Bayern Munich en Lisboa. A solo horas del decisivo compromiso, el delantero francés dejó claro que quiere hacer historia para su país.

El exjugador del Mónaco reconoció que conquistar la ‘Orejona’ es uno de sus sueños futbolísticos y que llegó al cuadro parisino para eso. “Al final, ha llegado” el momento, señaló.

“Siempre he dicho que quería hacer historia para mi país. Cuando llegué (al PSG) en 2017 tuve varias desilusiones y ahora estamos en la final, eso muestra que no nos hemos rendido. Yo no me he rendido y sería una gran recompensa ganar la Champions con un club francés. Era la misión que tenía cuando firmé con este equipo. Sería un gran premio. Sería a la vez increíble y un gran logro”, indicó en la rueda de prensa previa al choque.

Sobre la forma de jugar contra los alemanes, Mbappé insistió a los periodistas que no se dejará ganar por la tensión.

“Creo que tienes que estar bastante relajado, sin dejar de estar muy concentrado en el objetivo. Pero tienes que relajarte, es una final y si estás demasiado concentrado antes es como si estuvieras haciendo el partido antes en tu cabeza, una vez, dos veces, tres veces... En mi opinión, hay que estar relajado, tomar el día como viene. Estar juntos, unidos en grupo, reír y entrar tranquilamente a la final”, opinó.

En tanto, al referirse sobre su estado físico, aseguró que se encuentra “muy bien”, a pesar de que cuando comenzó la fase final en Lisboa estaba lesionado, por lo que en el primer encuentro no fue titular.

TE PUEDE INTERESAR