PSG vs. Borussia Dortmund juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 1 del Grupo F en la Champions League. El duelo se disputará este martes 19 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Parque de los Príncipes, en Francia. El choque marcará el inicio de sus travesías por el torneo más importante de clubes en Europa. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. En España y México se verá por señales de paga: HBO MAX y TUDN, respectivamente. No te pierdas todos los detalles en Depor.





PSG recordó atajada de Donarumma. (Video: Twitter)





PSG vs. Borussia Dortmund: posibles alineaciones