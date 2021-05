PSG vs Manchester City juegan EN DIRECTO este martes 4 de mayo con transmisión EN VIVO y ONLINE desde el Etihad Stadium por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2021, en busca del pase a la gran final del 29 de mayo en Estambul. La ventaja es para los ingleses que ganaron en París hace una semana por 2 a 1, pero Mbappé y Neymar pondrán a prueba a un equipo de Guardiola que busca hacer historia. Sigue la transmisión y narración de cotejo por la señal de ESPN, ESPN 2, FOX Sports y FOX Sports 2 para Latinoamérica, desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO de Depor.com con las estadísticas, incidencias, tarjetas, alineaciones y más. Y engánchate también a las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram del PSG y Manchester City.

Manchester City tendrá un partido de control tras el 1-2 de la ida. Un encuentro para demostrar por qué estuvieron más de 700 minutos imbatidos en Europa y por qué son el equipo menos goleado de la Premier. Su once no debería variar de lo visto en el Parque de los Príncipes y es que ya en París los celestes jugaron con su once de gala.

Una alineación sin ‘nueve’ que sorprendió y que fue criticada durante los primeros 45 minutos, pero que acabó siendo reconocida cuando el City le dio la vuelta en la segunda parte.

Guardiola cuenta con la opción, además, de lograr más velocidad, para cazar al contraataque a un PSG que deberá irse para arriba para levantar la desventaja.

Josep Guardiola busca su tercera final de la Liga de Campeones, la primera desde 2011 y el equipo inglés, la primera de su historia.

PSG vs Manchester City: horarios y canales de TV

España: 21:00 horas por M. Liga de Campeones (M50 O114) y LaLiga TV Bar

Argentina: 16:00 horas por ESPN y ESPN 2

Uruguay: 16:00 horas por ESPN y ESPN 2

Brasil: 16:00 horas por Estádio TNT Sports, TNT y Facebook TNT Sports

Chile: 15:00 horas por ESPN, FOX Sports, FOX Sports 1 y ESPN Play

Paraguay: 15:00 horas por ESPN y ESPN 2

Colombia: 14:00 horas por ESPN y ESPN 2

Ecuador: 14:00 horas por ESPN y ESPN 2

México: 14:00 horas por ESPN, ESPN 2, FOX Sports 2 y ESPN Play

Perú: 14:00 horas por ESPN y ESPN 2

Costa Rica: 13:00 horas por ESPN, ESPN 2, FOX Sports 2 y ESPN Play

Estados Unidos: 12:00 PT / 15:00 ET por CBS Sports Network, Paramount+, TUDN y Univision

La plantilla y el cuerpo técnico del PSG se han obstinado en los últimos días en insuflarse la fe de que la remontada es posible, desde el técnico argentino, Mauricio Pochettino, hasta todos los integrantes de la plantilla.

Con todo su equipo al completo, salvo el sancionado Gueye, expulsado en la ida, la duda reside en Kylian Mbappé, que sufrió una contractura en París que le impidió jugar el pasado sábado, pero cuyo concurso en el Ethiad se da por descontado.

El campeón del mundo se entrenó en el gimnasio en la última sesión, pero hay pocas dudas de que estará en el duelo más importante de la temporada para los parisienses.

PSG vs Manchester City: alineaciones probables:

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Jesús.

París SG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Verratti; Draxler, Neymar, Di María; Mbappé.

