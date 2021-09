El encuentro más esperado del arranque de la fase de grupos de la Champions League tendrá lugar este martes en el Parque de los Príncipes, donde el ‘galáctico’ PSG se medirá ante el Manchester City de Josep Guardiola. El técnico catalán habló en la previa del encuentro y se refirió al tridente del club parisino que aún no termina por despegar: Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

“Son excepcionales. ¿Cómo pararlos? No lo sé, son muy buenos. El talento es muy difícil de controlar. Intentaremos defender bien cuando no tengamos el balón”, señaló Guardiola, que también se refirió al posible encuentro con su expupilo Leo Messi, que entrará en la lista de Pochettino, pero probablemente no sea de la partida.

“Fue una sorpresa pero ya lo ha aceptado todo el mundo. Hace algunos años nadie se lo podría haber imaginado. En el fútbol, nadie sabe lo que puede pasar en el corto plazo. Este tipo de jugadores hablan por sí mismos en el campo, no tengo que añadir mucho más. Hemos sido afortunados por verlo durante todos estos años. Lo que ha logrado en su carrera es más que excepcional, espero que mañana pueda jugar por el bien del fútbol”, apuntó ‘Pep’.

Mientras que en lo que respecta al PSG como equipo, trajo a la mesa al Barcelona de Luis Enrique, para explicar el potencial del rival del martes, que sin embargo necesita tiempo para materializar su poderío en ataque.

“El Barcelona de Luis Enrique tenía jugadores increíbles arriba. Este PSG tiene jugadores arriba del mismo nivel pero el fútbol necesita tiempo, aunque la gente a veces no lo da. Desde hace muchos años el PSG ha tenido buenísimos jugadores. El PSG siempre será un gran competidor. Tenemos que defenderlos como equipo, no podemos poner la presión de defender en un único jugador, hay que hacerlo juntos”.

