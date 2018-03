Real Madrid venció 2-1 al PSG en partido de vuelta de Champions League

PSG vs Real Madrid : Un choque de potencias se vio este martes en el Parque de los Príncipes (París). El Real Madrid se impuso 2-1 al PSG en el duelo de vuelta por octavos de Champions League , lo que significó el pase del equipo español a la siguiente fase del torneo europeo.

El PSG tenía un duro reto delante: Necesitaba ganar de forma contundente del Real Madrid luego de caer 3-1 en el Bernabéu. A ello se suma que el PSG no tendría a una de sus estrellas más cotizadas, el brasileño Neymar.

El primer tiempo transcurrió con algunas escaramuzas por parte de ambos equipos, pero sin que ninguno se hiciera daño realmente. La historia fue distinta en la segunda parte.

A los 51 minutos, Cristiano Ronaldo sorprendió a la defensa del PSG y anotó un gol de cabeza. La tensión siguió elevándose en el campo de juego y Marco Verratti acumuló su segunda tarjeta amarilla, dejando al PSG con solo 10 hombres en la cancha.

Eso no evitaría que Edinson Cavani lograra anotar para el PSG. El empate parcial devolvía la esperanza a los fans del PSG. No obstante, toda ilusión sería destruida por Casimiro, quien a diez minutos del final del partido, anotó tras asistencia de Cristiano Ronaldo.

El resultado global ha sido 5-2 a favor del Real Madrid.

90 + 4. Fin del partido.



84. Tarjeta amarilla para Edinson Cavani.



80. Gol de Casimiro para el Real Madrid.



78. Tarjeta amarilla para Sergio Ramos.



70. Gol de Cavani para el PSG.



68. Fuera de juego en dupla de Pastore y Cavani.



66. Segunda amarilla para Marco Verratti. Expulsado.



59. Entre Javier Pastore por Thiago Motta en el PSG.



58. Remate rechazado de Cavani.



51. Cristiano Ronaldo anota gol para el Real Madrid con un remate de cabeza.



49. Remate fallido de Thaigo para el PSG



Inicio del Segundo Tiempo del PSG vs Real Madrid



47 Fin del Primer Tiempo del PSG vs Real Madrid



43. Navas evita gol de Mbappé.



41. Di María remata, pero Navas se queda con el balón.



38. Benzema se pierde una clarita.



36. Thiago Silva con la justa salva para el PSG tras ataque colectivo del Real Madrid



32. Tarjeta amarilla para Kovacic por falta contra Di María.



25. Falta contra Mbappe. Tiro libre para el PSG.



24. Falta de Lucas contra Rabiot. Tiro liro de salida para el PSG.



18. Lucas y Cristiano Ronaldo en jugada que avisa por derecha.



15. Buen pase para Mbappe, pero Ramos logra frenarlo.



12. Contraataque del Real Madrid. Benzema le pega al arco.



6. Angel Di María centra para Cavani, pro Varane defiende.



5. Mbappe en posición adelantada.



1. Arrancó el PSG vs Real Madrid en el Parque de los Príncipes



Inicio del Primer Tiempo del PSG vs Real Madrid



Minuto de silencio por muerte de Davide Astori.





PSG vs Real Madrid: la previa

La Champions League está de regreso y lo hace con un partido de proporciones épicas: el PSG vs Real Madrid, un duelo en el que el equipo parisino tiene la hercúlea labor de derrotar a los blancos de manera categórica. Será un verdadero desafío ya que no solo tendrán que hacer frente a un desequilibrante Cristiano Ronaldo, sino que no contarán con su figura más centelleante, Neymar.

El Paris Saint Germain (PSG ) tuvo un impresionante duelo de ida ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pese a los esfuerzos de los dirigidos por Unai Emery, el PSG cayó derrotado por un 3-1. Ahora de locales, la escuadra gala intentará apelar al corazón de su hinchada para hacer una remontada histórica y pasar a cuartos de final de la Champions League.

El PSG vs Real Madrid promete ser todo un espectáculo, que sin embargo, tendrá la ausencia de una de las estrellas más fulgurantes del fútbol actual: Neymar. El brasileño ha sido completamente descartado para este duelo tras ser sometido a una operación en un pie.

Con todo, Emery confía en que los hinchas del PSG cubran la cuota de Neymar y el PSG vs Real Madrid se convierta en una gesta memorable. “El estadio va a poner todo el ambiente y vamos a sentir desde el primer momento que somos doce en el campo”, pronóstico el optimista DT.

Neymar es la gran ausencia del PSG vs Real Madrid. El brasileño no jugará el partido de vuelta de Champions League, cuando es más necesario que nunca en el Parque de los Príncipes.

No hay que negar que el PSG tiene las armas para dar un buen partido y con precisión incluso, sacar un resultado favorable. Un inspirado Edinson Cavani , un impetuoso Kylian Mbappé – si es que puede jugar tras una lesión en el tobillo derecho – o incluso un experimentado Angel Di María pueden ser piezas claves que logren una remontada excepcional.

La historia reciente, empero, no es favorable para el PSG. El equipo parisino ha perdido sus últimos cinco partidos de vuelta en Champions League. En la temporada pasada, como quieren olvidar muchos hinchas, cayeron por 6-1 ante el Barcelona, pese a que en el partido de ido se habían impuesto 4-0 ante los culés.

Y si bien todo apunta a que el Real Madrid es el gran favorito de la fecha, Zinedine Zidane no está tan seguro. El DT del equipo español adelantó que tratarán de hacer un buen juego en el Parque de los Príncipes, pero consideró que será un partido sufrido.

“Me gustaría que hiciéramos un buen partido de fútbol, desde el sufrimiento, porque mañana vamos a tener que sufrir. Pero también jugar”, declaró Zidane el lunes.

Zidane espera 'sufrir' en el PSG vs Real Madrid.

Respecto a la sonada ausencia de Neymar para el PSG vs Real Madrid , Zidane manifestó que “no cambia nada en el planteamiento”. “Su sustituto estará muy motivado, con ganas de mostrar que puede hacer un gran partido. No cambia nada. Enfrente tendremos un gran equipo, con grandes jugadores, muy competitivos”, precisó el DT.

Además, la escuadra blanca tiene sus propias estrellas: el extraordinario Cristiano Ronaldo o el descomunal Karim Benzema. Ambos capaces de finiquitar un partido de alto calibre en segundos.

PSG vs Real Madrid: alineaciones

PSG: Areola; Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Yuri; Motta, Rabiot, Verratti; Mbappé, Cavani y Di María.



DT: Unai Emery.



Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane. Marcelo; Casemiro, Kovacic, Asensio; Lucas, Cristiano y Benzema.



DT: Zinedine Zidane.