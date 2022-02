El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, encabezó la expedición madridista a París en la mañana de este lunes, en la víspera del enfrentamiento ante el PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, mostrando su apoyo al cuerpo técnico encabezado por el italiano Carlo Ancelotti y a toda la plantilla antes de una cita importante. Además, tendrá una cena con su par Nasser Al-Khelaïfi.

La expedición llegó encabezada por el presidente Florentino Pérez alrededor de las 13:30 al Hotel du Collectioneur, situado en el distrito VIII de París, en el que ya se había alojado en sus visitas previas a la capital francesa y donde ya descansa tras un plácido vuelo de dos horas.

Allí, decenas de aficionados, en su mayoría españoles, esperaron el autobús del equipo blanco bajo una ligera lluvia que caía sobre París.

Junto al equipo y Florentino Pérez llegó también el resto de la directiva blanca, entre ellos, el exjugador y director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño.

Cena de alta tensión

Según información del diario ‘As’, los presidentes de ambos clubes se iban a reunir, en primera instancia, este lunes en el prestigioso Guy Savoy, nombrado mejor restaurante del mundo en 2020 y poseedor de tres estrellas Michelín. Pero los parisinos cancelaron el encuentro.

La cena de todos modos se dará, pero ya no el lunes, sino el martes, aunque no se sabe ni el lugar ni la hora; aunque será antes del duelo desde luego. Lo cierto es que el encuentro tendrá tensión entre ambas partes, y no por la eliminatoria propiamente, sino por el mercado de fichajes y Kylian Mbappé.

Florentino intentó sacar a Mbappé de París, el PSG llegó a rechazar 200 millones por un jugador con un año de contrato y después llegaron las descalificaciones, sobre todo por boca de Leonardo, director deportivo del elenco francés.

