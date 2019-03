¿Se repetirá la pesadilla? El último 11 del Real Madrid que no clasificó a Champions [FOTOS]

Parece imposible hoy en día que esto vaya a ocurrir, pero dadas las condiciones en las que se encuentra el Real Madrid , el equipo 'blanco' podría quedarse sin Champions League la próxima temporada. ¿Es posible esto? Hoy por hoy no, aunque como vienen los 'blancos', incluso el Getafe podría dejarlo fuera de Europa.

El Madrid mantiene un colchón de seis puntos con el cuarto clasificado, el mejor Getafe de la historia que vive en la nube y no tiene techo, y un margen suficiente para no temer por nada, ocho puntos con el Alavés que marca la zona de la clasificación de la Europa League.



Aunque después de lo visto ante el Ajax, hasta el más hincha del Real Madrid teme que se pueda repetir una pesadilla que no tenían desde la temporada 1995-96, cuando se quedaron sin ninguna competición internacional.



¿Cuál era aquel 11 del Madrid que se quedó sin Champions? Recuérdalo a continuación.

