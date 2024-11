Va quedando demostrado que el nuevo formato de la Champions League viene siendo un verdadero dolor de cabeza para Real Madrid. En Anfield, sufrieron una nueva caída ante Liverpool, con un 2-0 que pudo ser mucho mayor si no fuera por Thibaut Courtois, quien salvó varias pelotas. Una desazón colectiva en el cuadro merengue que se intensificó más con el penal fallado de Kylian Mbappé. Una derrota que sigue poniendo bajo la lupa la continuidad de Carlo Ancelotti, quien pasa por una crisis de resultados en la ‘Casa Blanca’.

Y tras la derrota en Anfield, el entrenador italiano reconoció que la situación no es buena, pero pidió paciencia a la afición. “El partido ha sido difícil, se sabía porque en este momento es el estadio más complicado en Europa. Hemos competido, hemos estado en el partido hasta el penal, pero luego hemos bajado el nivel. El equipo me ha gustado, creo que hemos competido contra el rival más complicado en Europa”, dijo.

Ancelotti también aceptó la superioridad del elenco inglés, pero aceptó que de este partido no dependía la clasificación. “El resultado ha sido correcto, por intensidad han merecido ganar. No cambia mucho porque era muy complicado si ganamos hoy quedar entre los ocho primeros. Tenemos que clasificar y competir en la Champions como el año pasado. El camino es esto, no podemos hacerlo de otra manera. Volvemos a ser un equipo ,a sacrificarnos, tenemos que mejorar cosas y recuperar jugadores”, agregó.

Por otro lado, el DT madridista no fue ajeno al penal errado de Mbappé, a quien le mostró su apoyo. “Que trabaje, que siga peleando que el momento va a pasar. No tenemos que hacer muchas cosas, se está adaptando bien, no le salen la s cosas, hay que ser paciente porque es un jugador extraordinario”, apuntó.

Actualmente, Real Madrid se ubica en el puesto 24 de la fase liga de la Champions y corre el riesgo de siquiera avanzar a la ronda de playoffs para los duelos directos. “Si seguimos así, el partido de hoy no era determinante. Si ganabas era complicado llegar entre los primeros 8, hay que llegar entre los 24. competiremos en la Champions como en los años pasados”, añadió el DT.

El Madrid ha sufrido desde el inicio de campaña con un tema: las lesiones y ahora con la baja de Camavinga, será una ausencia más con qué lidiar. “El año pasado no es que haya sido tan diferente. Hoy ha caído otro jugador, Camavinga, el próximo partido ojalá puedan volver Rodrygo y Tchouaméni. Es un momento difícil, hay que aguantar, tenemos la experiencia del año pasado”, aseguró Ancelotti.

¿Qué se le viene al Real Madrid?

El próximo partido de Real Madrid será ante Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 15 de LaLiga de España. Este compromiso está programado para jugarse el domingo 1 de diciembre desde las 10:15 de la mañana (horario en Perú, Ecuador y Colombia).

