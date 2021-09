La victoria llegó del futuro. El Real Madrid supo sufrir, aguantar y liquidar a un Inter de Milán que pagó caro su falta de puntería. Camavinga y Rodrygo le cambiaron la cara al equipo de Ancelotti, que gracias a los dos jóvenes que saltaron del banquillo, pudo quedarse con los primeros tres puntos en disputa de la fase de grupos de la Champions League. El técnico italiano pasó por los micros tras el duelo y analizó las claves del triunfo de los ‘blancos’ en San Siro.

“Victoria muy importante, muy difícil, muy complicada. Un partido completo con algunos errores, creo que el equipo ha tenido una buena actitud. Los aspectos defensivos no eran malos, en la primera parte el bloque era bastante bajo pero no importa, tienes que defender, hay más ocasiones de contra pero en la primera parte no lo hemos hecho bien”, arrancó Ancelotti.

Qué ha cambiado tras el descanso: “Tenemos más abierto a Vinicius, el Inter ha tenido una intensidad más alta en la primera parte”.

Contento con su equipo: “Con la entrada de Rodrygo hemos jugado más por banda, el equipo tenía que sufrir y ha sufrido, eso me ha gustado mucho. Ese equipo no tiene solo calidad, tiene compromiso y eso es lo más importante”.

Trabajo atrás: “La portería a cero nos ayuda a tener más confianza en el aspecto defensivo. Atrás lo han hecho muy bien los cuatro porque a veces hay que bascular para ayudar con su carrilero, estoy muy contento por eso”.

¿Qué le ha dicho a Rodrygo?: “Que no es importante cuántos minutos va a jugar. Ha jugado 30 pero lo ha hecho muy bien, no sólo por el gol, ha ayudado mucho a Carvajal atrás, es muy frío ante la portería y marca goles”.

El delantero brasileño mantuvo su idilio cuando se enfrenta al conjunto ‘neroazzurro’ y demostró que es uno de los jugadores con mejor ‘olfato’ de gol. El joven futbolista dio la victoria el año pasado en el Alfredo Di Stéfano ante este rival, al que también anotó en el duelo del Giuseppe Meazza.

