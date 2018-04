Uno de los más furibundos cuando le cobraron el penal al Real Madrid fue el portero de Juventus , Gianluigi Buffon. Y es que el ex arquero de la Selección de Italia salió con todo a reclamarle al árbitro Michael Oliver por el cobro de la supuesta infracción. Al final, el juez terminó por expulsar al arquero.

Tras el cotejo en el Santiago Bernabéu, el portal del diario italiano La Gazetta reveló lo que le habría dicho Gianluigi Buffon al juez del encuentro del Real Madrid. Tremendas palabras hacia el colegiado de parte del italiano.

"Vai a cagare" (vete a cagar)", es lo que dice el citado medio respecto a las palabras de Buffon a Oliver. Esto, como era de esperarse, no fue permitido por el árbitro, quien lo expulsó. En reemplazo de 'Gigi' entró el polaco Wojciech Szczęsny.

El resto ya es historia conocida. Cristiano Ronaldo se paró frente a la pelota y de un derechazo venció la portería del elenco bianconero. Apareció en el momento más importante y no decepcionó a sus miles de hinchas.



Es más, tras el tiro uno de los que habló fue la máxima figura del conjunto español. No tuvo ninguna duda. "A Lucas le han dado por detrás. Si no es penal él hace el gol", sentenció 'CR7' en declaraciones con los medios europeos.