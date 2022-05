El portero del Real Madrid Thibaut Courtois cree que las declaraciones de Mohamed Salah, delantero del Liverpool, diciendo que prefería al conjunto madridista que el Manchester City en la final de la Liga de Campeones sean “un menosprecio”, y confesó que espera “poder celebrar más” ganar la Liga de Campeones porque sabe “lo que es perderla”, ya que lo hizo en 2014 con el Atlético de Madrid.

“No creo que él lo quisiera decir como un menosprecio, creo que Salah respeta mucho el fútbol y a los equipos. Yo he estado con él en el vestuario en el Chelsea y es un buen chico, creo que él tiene más ganas por la final de 2018, en la que se va lesionado y terminan perdiendo, y creo que lo dijo por esas ganas, no creo que lo dijera porque piensa que somos más fácil que el City, pero esas es mi opinión, tendrá que decirlo él después del partido”, explicó Courtois durante el ‘Media Day’ previo a la final de la Champions que enfrentará al Real Madrid con el Liverpool el próximo sábado.

Courtois cree que “lo único” que el Liverpool puede lamentar es el empate contra el Tottenham por el que “no llegaron a ganar la Premier”.

“Han hecho un gran año en todas las competiciones han llegado hasta la final de la Copa de la Liga, de la FA Cup, en la Premier hasta el último partido y ahora la final de Champions así que creo que ellos estarán bien”, declaró.

El arquero belga opina que los de Juergen Klopp llegarán “físicamente un poco más tocados porque han jugado con gran esfuerzo hasta último partido”, al contrario que el Real Madrid, que en las últimas semanas ha “podido descansar y trabajar para llegar físicamente perfectos al sábado”. “Una final es una final y ellos llegarán supermotivados con ganarla como nosotros”, afirmó.

Sobre el rival, Courtois apuntó que “sus mejores armas están en que ofensivamente son muy fuertes, tienen delanteros rápidos, siempre intentan jugar a los espacios a la espalda de la defensa y con la línea alta”.

“Tenemos que estar atentos a esos balones y defender bien, pero hemos entrenado para ello, para frenar esos pases y creo que si podemos bloquearlos ofensivamente también podremos hacerles daño defensivamente y ganar el partido”, explicó.





