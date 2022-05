Fue, y por mucho, la gran figura de la final en París que le dio su decimocuarta Champions League al Real Madrid. Con por lo menos cinco atajadas de otro planeta, Thibaut Courtois confirmó que es el mejor portero en la actualidad. Pero además de su gran performance a lo largo de la temporada, un dato revelado ensalza aún más su figura: jugó lesionado el sábado frente al Liverpool a causa de una pubalgia.

La información la avanzó el diario ‘Marca’, que informó que el portero belga no estaba físicamente al cien por cien, y disputó la final contra en el Stade de France con molestias en el pubis. Y el propio Courtois confirmó la noticia.

“¿Si jugaré esta semana? Todavía tengo que verlo. Llevo todo el año jugando con pubalgia. También jugué con dolor en la final de la Champions. Es posible que tenga que descansar por petición médica. Por eso, todavía hay que ver qué haremos la semana que viene con el seleccionador. La lesión no es para que tenga que desconvocarme, pero, si quiero estar en forma para el Mundial, tengo que descansar”, reveló el guardameta a medios belgas.

“¿Lo de perderme la boda de mi hermano? Es una pena, pero estaré con él este lunes. Después del pitido final en París, andé hacia mi familia medio llorando de felicidad. Ha sido una temporada muy sólida en esta Champions. Como portero, ganar este título con tantas paradas es increíble y no podría ser más bonito. Perdí la final con el Atlético y ese es uno de los peores momentos de mi carrera”, añadió.

En la previa a la final, Courtois había dicho que ahora estaba del lado bueno de la historia, recordando la final que perdió como ‘colchonero’ en Lisboa frente al Real Madrid. El belga confesó que tenía miedo perder la ‘Orejona’ nuevamente.

“Siempre esperas tener otra oportunidad, pero tenía miedo de que no fuera así. Buffon también ha perdido tres o cuatro finales y un portero como él merece una victoria. Yo tenía tal concentración que quería pararlo todo, especialmente después de la parada a Mané de la primera mitad. No creo que me respeten lo suficiente en Inglaterra. Incluso después de una temporada fantástica, hubo muchas críticas”, concluyó.





