"Llevamos una temporada de ...", el lamento en la interna del Real Madrid tras su adiós de la Champions

"Llevamos una temporada de mierda" , lamentó el lateral internacional español del Real Madrid , Dani Carvajal , tras la eliminación este martes del conjunto 'merengue' ante el Ajax en los octavos de final de la Champions League , luego de perder por 4-1 en el mítico estadio Santiago Bernabéu.



"En una semana se nos ha ido todo, es difícil jugar un partido después de dos derrotas en casa (ambas ante el Barcelona), no hay que buscar excusas. Llevamos una temporada de mierda", afirmó Carvajal a pie de campo a RMC Sport 1.



"Sí, se resume en eso. Nunca he tenido esta sensación de malestar. No sé explicarlo", dijo Carvajal al ser preguntado si ha sido su peor noche desde que viste la camiseta 'merengue'. Preguntado por si el equipo está ante un fin de ciclo, el jugador consideró que tienen una plantilla joven y con margen de mejora.



"Está claro que la temporada está acabada. Seguiremos trabajando en Liga porque es lo que nos toca y hay que ser profesional", concluyó. Recordemos que el Real Madrid afrontará prácticamente sin objetivos lo que resta de temporada, eliminado de Copa por el Barcelona, a 12 puntos en laLiga del conjunto culé, y fuera de la Champions.

