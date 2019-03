¿Se trae algo entre manos? Los sorpresivos elogios de Guardiola al Madrid... "el mejor equipo"

Hace solo menos de un mes Guardiola generó polémica al no incluir al Real Madrid entre los mejores equipos de Europa de la última década. "Juventus, Bayern y Barcelona. Estos son los tres mejores equipos de Europa", dijo el 'Pep', quien por entonces aseguró que no incluía a los 'blancos' en su lista porque en Liga no había sido sobresalientes a diferencia de esos otros cuadros.

Pero en Champions League la historia es otra. El Madrid, que quedó eliminado la semana pasada en octavos de final del torneo a manos del Ajax, ha conquistado cuatro de las últimas cinco 'orejonas'. Récord que el propio Guardiola ha reconocido este lunes, casi en paralelo con el anuncio del regreso de Zidane al banquillo de la 'Casa Blanca'.



"La gente que cree que esta competición será más fácil sin el Real Madrid no entiende nada de esta competición," afirmó Guardiola en la conferencia de prensa previo al partido de vuelta del Manchester City ante el Schalke 04 por los octavos de final de la Champions League.



"Por supuesto que en esta década, en la Champions, han sido el mejor equipo. Han ganado cuatro de las últimas cinco", añadió el entrenador español.

Las declaraciones de Guardiola casi coincidieron con la noticia de la vuelta de Zinedine Zidane a la dirección técnica del Real Madrid, tras la destitución de Solari.



El técnico del Manchester City, pese a que ganó en la ida por 3 a 2, le quitó presión a sus dirigidos al afirmar que son "niños en esta competición, es lo que siento, no son excusas, claro que queremos ganar. En la escena nacional siempre hay otro partido, en esta competición no, es única", avisó Guardiola, doble ganador de la Champions con el Barcelona.



