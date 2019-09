Se olvidó del Real Madrid: Keylor tuvo motivador mensaje en Instagram tras 3-0 del PSG [FOTO]

► Estrella del Madrid comparte 'selfie' sonriente con Mbappé tras paliza del PSG

Keylor Navas ni siquiera tuvo que sudar la gota gorda para que PSG le gane 3-0 al Real Madrid por la jornada 1 del Grupo A de la Champions League. Y es que la 'Casa Blanca' - que tuvo como principales armas de ataque a Eden Hazard y Zinedine Zidane - no llegó ni una vez a portería del arquero de la Selección de Costa Rica (ningún remate a puerta) en Parque de los Príncipes.

Luego del partido frente al PSG, Keylor Navas, quien estuvo en Real Madrid entre 2014 y 2019, sostuvo que se sintió raro enfrentarse a su ex camiseta. Este jueves, el internacional con el seleccionado de su país usó su cuenta oficial en Instagram para dar un tremendo motivador mensaje por la victoria de los suyos ante el cuadro de Zidane en Francia.

"¡Gracias a Dios conseguimos una victoria importante... Ahora, a seguir trabajando con fuerza y fe!", fue lo que puso Keylor, ex arquero del Real Madrid, en la citada red social. No solo lo colocó en español, sino que también en idioma francés para que los hinchas del PSG no tengan problemas para entenderlo.

"No tengo resentimiento con nadie. Las cosas pasaron así porque Dios lo quiso así, él tiene un propósito para mí. Lo más grande son los amigos que dejé. No es una revancha. Desde que llegué aquí me han hecho sentirme en mi casa, estoy feliz de estar aquí y me quedo con lo bueno de la historia que escribí con el Madrid", añadió el 'tico' en rueda de prensa.

Por su parte y tras los tres goles encajados en territorio francés, el primer equipo del Real Madrid se prepara para volver a la acción en LaLiga Santander. Este fin de semana, por la quinta jornada, visitarán al siempre complicado Sevilla, líder y que es entrenador por su ex técnico Julen Lopetegui.

