La histórica paliza del Bayern Munich al FC Barcelona por 8 a 2 en cuartos de final de la Champions League no dejó ajeno de sorpresa a nadie, ni mucho menos libre de reacción. Incluso por parte del clásico rival de los azulgranas, el Real Madrid. Así lo reveló Toni Kroos, quien contó cuál fue la reacción de algunos de sus compañeros tras la goleada de los ‘bávaros', según lo ve él, los favoritos para ganar el torneo.

Kroos explicó, en el podcast Einfach mal Luppen el cual realiza junto a su hermano Félix, que tiene un grupo de Whatsapp en donde están la mayoría de los futbolistas merengues, y que por esa vía hubo “alguna que otra celebración maliciosa”

“No se puede enseñar todo, pero uno se puede imaginar que no había dolor. Había alguna que otra celebración maliciosa”, bromeó el jugador de 30 años y automáticamente recordó la situación similar que protagonizaron en 2018 cuando la Roma daba el batacazo en el Olímpico eliminando a los azulgranas.

“La gente corría por arriba y abajo frente a mi habitación y gritaba. No lo vi, pero debía haber otros jugadores. Todo el mundo lo vive aquí de esa manera”, reconoció Kroos tras lo que fue la primera de las tres dolorosas eliminaciones que vivió el FC Barcelona en los últimos años.

‘Hinchas’ del Bayern

Kroos también señaló que, “ahora, muchos aficionados del Real Madrid, al menos como segundo club tendrán al Bayern. Cualquiera que se haya lamentado brevemente en España por nuestra eliminación ha tenido directamente otro tema del qué hablar”.

La eliminatoria ante el City

El Madrid cayó en octavos de final tras perder 2-1 frente al Manchester City en ambos encuentros. Si bien Kroos aseguró que ya superaron esa eliminación, aún hace autocrítica por lo ocurrido.

“Eso no significa que no me siga molestando. El Real Madrid tiene que llegar más lejos que a octavos. Por supuesto, habría sido posible hacer más en la Champions League”.

