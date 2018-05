La clasificación del Real Madrid a la final de la Champions League, por tercera vez consecutiva, se ha manchado por la polémica decisión del árbitro turco Çuneyt Cakir de no darle un penal al Bayern Munich tras una clara mano de Marcelo.



Cakir entendió que el brasileño no tuvo intención de tocar la pelota y así se lo hizo saber a uno de sus allegados tras el Real Madrid vs. Bayern Munich. Según información exclusiva de 'Sport', el juez del partido reviso las imágenes y dio detalles de su decisión.



"El turco consideró la acción como una mano no evasiva porque el contacto con el balón se produce mientras Marcelo se está girando, por lo que no tendría intención alguna de tocar la pelota con la mano", publicó la citada fuente sobre la jugada de la que el planeta entero habla.



Hay que recordar que tras el partido, el propio Marcelo reconoció ante los medios que había cometido penal y dejó en evidencia a Cakir. "Si te digo que no toca mi mano sería un mentiroso", dijo el brasileño.



"Sí, me pega en la mano. Yo hace mucho la verdad que no hablo de los árbitros. Muchas veces ellos han fallado contra nosotros y ahora no puedo llegar aquí a hablar otra vez porque cuando falla para nosotros no hablo", agregó el crack de Real Madrid.