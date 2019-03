"Bale, a la calle": contundente discurso de Pedrerol tras eliminación del Real Madrid [VIDEO]

La crisis en Real Madrid no puede ser peor. Si los hinchas merengues creían que la Champions League era el salvavidas tras los fracasos en LaLiga y Copa, pues el sueño de la Copa de Europa también se les acabó. El 4-1 en contra ante Ajax sentenció las esperanzas merengues por la 'Orejona'.

Uno de los que se mostró más crítico por el momento del Real Madrid fue Josep Pedrerol, periodista y presentador del programa español El Chiringuito. Este dio un contundente discurso tras el partido merengue ante los holandeses en el Bernabéu.

"Cuando sale Bale al final de la Champions (pasada) que 'si no me dan más minutos, me voy'. Fuera. Limpieza ya, ¿no? Bale, ni un minuto más. A la calle, pero él y bastantes más. ¿Y Solari? ¿Se pueden afrontar tres competiciones con 13 jugadores? ¿Se pueden jugar tres partidos que deciden la copa, liga y Champions con un solo cambio?", sostuvo por la actualidad del Real Madrid.

Asimismo, no entiende por qué Solari apartó a algunos jugadores. "E Isco, en la grada (...) Mariano, el delantero-centro, en la grada. Benzema, el gran delantero que nunca está en el área. Hasta cuándo (...) No puedes echar a tantos jugadores de la pelea diaria", añadió.

Ahora, al Real Madrid le queda solo tratar de quedar entre los cuatro primeros puestos de LaLiga para tener un boleto para la próxima Champions. Momentáneamente se encuentra en el tercer lugar.

► La revelación de Mourinho sobre su regreso al Real Madrid

► Vinicius tiene rotura de ligamentos y estará fuera por unos meses

► Terrible momento vivió Courtois a su salida del Bernabéu

► Los goles del Ajax en el Bernabéu que sacó al Real Madrid de la Champions