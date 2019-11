Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se rindió al brasileño Rodrygo tras su actuación ante el Galatasaray, autor de tres de los seis goles y asistente en un tanto, y admitió que “lo tiene todo” pero se queda con “su inteligencia”.

“Lo tiene todo pero para destacar algo, me quedo con su inteligencia. Aprende muy rápido, quiere mejorar y lo tiene todo porque técnicamente es muy bueno. Cuando te acompaña el físico, que todavía tiene que mejorar, hace lo que hace en el campo. Es listo porque le mete momentos de pausa en su juego cuando lo necesita el equipo y técnicamente sabe hacer todo con el balón”, destacó.

Zidane no se mostró sorprendido por el rendimiento que da un chico de 18 años recién llegado al fútbol español. “No me sorprende porque todos sabemos que Rodrygo es un jugador de calidad y de futuro. Nos alegramos por él porque cuando tiene oportunidad de jugar lo hace bien”.

“Ya sabíamos de su calidad pero defensivamente trabaja. Hay que estar tranquilos y no meter presión. No me sorprende nada de él, puede hacerlo sus tres goles pero es porque está metido y es fruto de su alegría en el juego”, añadió.

El técnico madridista mostró su alegría por la pegada exhibida por su equipo para endosar seis al Galatasaray después de quedarse a cero frente al Betis en Liga.

“Hoy podemos estar contentos con los seis goles y dejando nuestra portería a cero, defendiendo y respetando al rival hasta el final. Con 4-0 al descanso te puedes relajar y hoy no lo hicimos, hubo siempre presión tras pérdida y conseguimos un partido completo”, analizó.

La lesión de Marcelo y las convocatorias de James y Bale

El brasileño Marcelo se retiró del partido con problemas musculares. “Ojalá sea poca cosa. Él dice que es poco pero a ver que dicen mañana los doctores”, deseó Zidane que no criticó la convocatoria de James Rodríguez con Colombia pese a estar lesionado.

“Que convoquen a James y Gareth no me sorprende. Veremos como van a estar los dos este fin de semana y luego lo que va a pasar con sus selecciones, si van a jugar o no”, dijo.

