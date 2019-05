"Florentino no nos dejó": Pochettino le hizo un pedido al Real Madrid previo al duelo por la final de Champions League

Tottenham de Mauricio Pochettino se prepara para afrontar la primer final de Champions League del cuadro inglés y hará una previa parada en España para continuar con sus entrenamientos. El técnico argentino reconoció que él y sus dirigidos usarán las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, Valdebebas, para seguir con su preparación, pero que Florentino Pérez les 'prohibió' algo.

"Pedimos dormir (en Valdebebas), pero Florentino no nos dejó", aseguró irónicamente el entrenador argentino. " Florentino dirá 'si quieres al Madrid, ahí podrás dormir", continuó. La intención del Tottenham era no solo usar las instalaciones para entrenar, sino también para pernoctar y evitar traslados que puedan mermar su rendimiento.



Los 'Spurs' se encuentran en Inglaterra aún afinando detalles de lo que será el duelo más esperado por la fanaticada inglesa, en una final inédita. Solo existió antes una final entre ingleses y fue la que protagonizaron Manchester United y Chelsea en el 2008.



Tottenham y Liverpool se medirán este 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid, estadio del Atlético, para definir al mejor de Europa de esta temporada. A diferencia de los 'Spurs', los de Klopp están concentrado en Marbella para preparar el partido desde hace días, el Tottenham se está preparando en Londres y no viajará a Madrid hasta el miércoles

