Todo tiene su final: PSG acabó con racha de 12 victorias seguidas del Madrid en su estreno de Champions League

► Herrera confesó que su gol agónico llegó a un presentimiento del 'Cholo'



► Keylor tras vencer a Real Madrid: "Se me ha hecho raro estar del otro lado"

Y un día se acabaron los estrenos con victorias. Real Madrid cayó 3-0 ante PSG este miércoles en el Parque de los Príncipes, por la primera fecha del Grupo A de la Champions League. Los 'blancos' no solo dejaron tres puntos en París, sino que también vieron el fin de una racha de 12 triunfos consecutivos en sus estrenos de la competición.

Desde el 13 de septiembre de 2006, cuando perdió 2-0 en su visita al Olympique de Lyon en el estadio Gerland con goles de Fred y Tiago, con un equipo en el que sólo queda Sergio Ramos, el Madrid sumaba victorias en sus primeros cotejos.



Sin embargo, un inspirado Ángel Di María, con un doblete, desnudó a su exequipo para el 3-0 con el que los parisinos se impusieron en casa. El tercer tanto lo marcó Thomas Meunier.



Las últimas cinco ediciones de la Liga de Campeones, el Real Madrid las había iniciado en el estadio Santiago Bernabéu. Y tan solo en tres de los 12 últimos años lo hizo venciendo a domicilio, al Zúrich, Dinamo de Zagreb y Galatasaray.



Zidane reconoció superioridad

Zinedine Zidane se mostró molesto con la falta de intensidad de su equipo en el Parque de los Príncipes y reconoció que el PSG los pasó por encima.



"Nos han superado en todo, en juego, en la media. Pero sobre todo, me molesta la intensidad, que a este nivel de la competición es complicado", dijo.



"Ellos son buenos para crear ocasiones. Pero lo que me preocupa esta noche es ver a mi equipo sin la intensidad necesaria a estas alturas de la competición. Sabemos el partido que nos esperaba y el adversario, que nos ha metido mucha presión. Nosotros no hemos entrado casi nunca en el partido, teniendo pocas ocasiones", agregó.

► Rechazó a la Juventus y sueña con ganar la Premier: la historia de Haland, hombre récord de la Champions



► ¡Florentino ya piensa a futuro! La reunión con el presidente del PSG en la previa del partido de Champions League



► Cristiano vuelve a disparar: "Soy el número uno de la historia. Estaré por encima de Messi”



► ¡Zidane ya tiene a su favorito! El juvenil que eligió Real Madrid para que sea la nueva 'joya' del club