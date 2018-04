La alegría de Cristiano Ronaldo y compañía por avanzar a semifinales de la Champions League vino acompañada de una incomodidad del crack portugués. El delantero criticó el juego sucio de Juventus instantes después del final del choque por cuartos de final en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Somos justos vencedores. Es penalti. No entiendo por qué protestan. Le entra por detrás. Benatia hace eso muchas veces, da patadas. Es su juego, pero el Real Madrid está en semifinales y estamos muy contentos", declaró Cristiano Ronaldo, autor del gol de la clasificación, a la prensa.

El portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, además, se mostró satisfecho tras sufrir para avanzar de fase en la Champions League advirtiendo que el partido debe servir de lección. "Fue un partido muy sufrido y que sirve de lección para aprender que en el fútbol no hay nada regalado y que hay que pelear hasta el final", dijo Cristiano a la televisión Bein Sports, tras el partido.



"Hoy el Madrid pudo marcar dos goles, pero Buffon y ellos estuvieron bien. Somos justos vencedores", consideró. El delantero luso defendió que la acción en la que fue derribado Lucas Vázquez, que supuso el penal que transformaría para dar el pase al Real Madrid fue efectivamente una pena máxima.



"El Real Madrid está contento y en semifinales", insistió Cristiano Ronaldo, asegurando que "los minutos antes de tirar el penalti se hicieron eternos". "Aumentaron las pulsaciones, pero me tranquilicé porque sabía que era decisivo. Gracias a Dios marqué y pasamos". No obstante, aseguró que "no estuvimos bien, hay que admitirlo y que sirva de aprendizaje para el futuro".