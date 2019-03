¡Se armó! Tremenda bronca entre Florentino y crack del Real Madrid por eliminación en Champions

De malas. Esa es la situación que se vive en Real Madrid luego de caer eliminado en octavos de final de la Champions League a manos del Ajax en el Bernabéu. Nadie esperaba que los blancos cayeran 4-1 ante su par holandés y sin duda que Florentino Pérez tiene motivos para molestarse.

En el duelo ante el cuadro tulipán no estuvo Sergio Ramos debido a que fue sancionado por forzar una tarjeta amarilla en la ida. Esto no evitó que baje al vestuario del Real Madrid tras el partido, pero allí tuvo una tremenda discusión con el presidente merengue según el diario AS.



Florentino elevó su voz para dirigirse a sus jugadores, habló de falta de dedicación y hasta usó la palabra "vergonzoso" para describir lo que vio. Ramos entró ante esto y lo culpó por la mala planificación, además de replicar un "tú me pagas y yo me voy", apuntan. Todos los jugadores fueron testigo de ello.

Luego de este incidente, el presidente blanco se reunió con su directiva hasta cerca de las 2:00 a.m. (hora española) para discutir respecto a la continuidad de Santiago Solari en el banquillo.

Como se recuerda, Real Madrid está en el tercer lugar de LaLiga Santander y debe, al menos, quedarse allí para clasificar a la próxima Champions. Solo hasta el cuarto lugar del torneo local va a la Copa de Europa 2019-20.

