La tiene clara. Siempre ha sido cuestionado por ese último paso en el área que no sabe concretar: el gol. Vinicius Junior, cuestionado por su falta de puntería y presencia en las redes, se comparó con el delantero inglés Raheem Sterling para explicar su poca cuota goleadora. El brasileño dejó claro que no le preocupan las dianas. Aunque ‘Vini’ no advirtió que mejora al delantero del Manchester City con su edad.

“A Sterling en el City también le costaba meter goles. Salí de Brasil muy temprano y estoy trabajando mucho para hacer grandes cosas”, dijo el brasileño en zona mixta tras el triunfo 3-1 del Real Madrid en el cierre de la fase de grupos de la Champions League.

Sin embargo, Vinicius, a esta edad (18), supera lo hecho por Sterling cuando éste aún era jugador del Liverpool. En su primera temporada en la máxima competición, el inglés logró dos goles y seis asistencias en 36 partidos con los ‘Reds’. Mientras que el brasileño, en su primer año con el primer equipo del Madrid (la temporada pasada) marcó tres goles con el primer equipo -uno más que Raheem- y dobló en asistencias (12) al inglés en los 29 partidos que jugó.

Rumores del PSG

“¿El interés del PSG? Mi sueño siempre es jugar en el Real Madrid. Quiero hacer historia aquí, en este club que apostó tanto por mí”, dijo Vinicius luego de la victoria de 3-1 del Madrid en el cierre del Grupo A de la Champions League.

“Estoy muy contento por el gol pero más contento con la victoria. Sumamos siete partidos sin perder y esta temporada nosotros vamos a ganar muchas cosas”, agregó.

