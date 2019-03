La clave del Ajax para ganarle al Real Madrid: “En lo físico y mental les afectará”

A poco de jugarse el Real Madrid vs. Ajax , el entrenador del cuadro holandés , Erik ten Hag, destacó que Champions League es el "último cartucho" del Real Madrid que, tras perder los dos clásicos, saldrá a "coger por el cuello y meter mucha presión" a su equipo, al que ve preparado para ganar en el Santiago Bernabéu y remontar la eliminatoria.



"Lo que ha vivido el Real Madrid va a influir en su actitud porque quieren un título esta temporada y la Champions es su último cartucho. Nosotros seguimos vivos en tres frentes y queremos seguir", dijo en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.



"Ellos son un equipo muy experimentado, que puede esperar agazapado una parte del partido, provocar fallo del contrario y aprovechar errores. Creo que nos a querer coger por el cuello y meter mucha presión desde el inicio", añadió.



Ante el plan que espera del Real Madrid, el técnico del Ajax dejó claro que responderán con valentía y saldrán a por el balón en busca de goles. "Nuestra actitud es salir a marcar. Al Ajax le da igual el contrincante, destacamos porque siempre queremos llevar la iniciativa. Es nuestra forma de jugar al fútbol".



"Somos buenos presionando, con la posesión hemos mejorado mucho durante la temporada, así como jugar entre líneas. Nos permite crear problemas a nuestros rivales. Las contras es un aspecto que podemos mejorar, debemos tener más posesión y con ella crear oportunidades", analizó.



Del Real Madrid se quedó con el croata Luka Modric cuando le dijeron que eligiese un jugador, pero destacó la baja de Sergio Ramos. "Modric y Kroos son los jefes de centro del campo y Ramos de la defensa. Su baja es muy importante para el Real Madrid, es una sangría. No contar con un jugador como Ramos en lo físico y en el aspecto mental les va a afectar", opinó.



Otro factor importante es el menor descanso de un Real Madrid desgastado tras jugar dos clásicos en tres días mientras el Ajax descansaba gracias a la Federación holandesa que aplazó su partido del sábado.



"Evidentemente es un factor a nuestro favor, pero vamos a jugar el partido 42 de la temporada. Somos el único equipo con vida de la fase previa y tuvimos jugadores en el Mundial que vienen sin descanso. Tenemos una pequeña ventaja de descanso después de un calendario muy duro. Puede ser un factor, no sé si el determinante porque el fútbol es muy complejo y hay muchos factores", sentenció.



